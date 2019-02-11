11 Şubat 2019, Pazartesi

A SPOR GALERİ

Ali Koç Sevgililer Günü’nde gürleyecek

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, 14 Şubat Perşembe günü 'sistematik hakem hataları' ile ilgili basın toplantısı yapacak.

Giriş Tarihi: 11.02.2019 00:49 Güncelleme Tarihi: 11.02.2019 07:57
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Ali Koç Sevgililer Günü’nde gürleyecek

Fenerbahçe, hakem hatalarıyla ilgili 14 Şubat Perşembe günü basın toplantısı düzenleneceğini duyurdu.

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Ali Koç Sevgililer Günü’nde gürleyecek

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, özellikle sezonun 2. yarısı itibarıyla futbol takımımızın oynadığı maçlarda, üst üste tekrar eden sistematik hakem 'hataları' ile ilgili 14 Şubat Perşembe saat 12.00'de, Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde bir basın toplantısı düzenleyecektir." denildi.

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Ali Koç Sevgililer Günü’nde gürleyecek

Stattaki 1907 Tribünü'nde gerçekleştirilecek toplantıya kulüp başkanı Ali Koç ve yönetim kurulu üyelerinin katılacağı bildirildi.

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Ali Koç Sevgililer Günü’nde gürleyecek

İŞTE DOSYADAKİ 4 MAÇ
BURSASPOR (CÜNEYT ÇAKIR)
Skrtel'in penaltısı verilmedi, Bursaspor'un golü öncesi faul es geçildi, Mehmet Ekici'ye faulde kırmızı verilmedi.

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Ali Koç Sevgililer Günü’nde gürleyecek

MALATYA (ALİ PALABIYIK)
Isla'ya yumruk atan Erkan atılmadı, Ekici'nin penaltısı verilmedi, Adem ve Erkan ikinci sarıdan atılmadı.

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