22 Kasım 2019, Cuma
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VAR'sız puan durumu ortaya çıktı! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor...
Süper Lig'de 12. haftaya girilirken Demir Grup Sivasspor, 21 puanla lider konumda bulunuyor. Sivas temsilcisi, Fenerbahçe'nin 1 puan önünde zirvede yer alıyor. Lige bu sezon hakem kararları damga vururken, bu gelişmelerin ardından futbolseverler "VAR olmasaydı puan durumu nasıl olurdu?" sorusunu araştırmaya başladı. İşte VAR'sız puan durumu ve 4 büyükler Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un ligdeki konumu...
Giriş Tarihi: 22.11.2019 17:33 Güncelleme Tarihi: 22.11.2019 17:38
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