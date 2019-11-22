VAR'sız puan durumu ortaya çıktı! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor...

Açıklamada, "Sistem hakem kararlarında %100 doğruluğu değil, açık ve bariz hakem hatalarını sıfırlamak için oluşturulmuştur. VAR sistemi hakemlik tartışmaları için değil, daha adil bir futbol oyunu için oluşturulmuş bir sistemdir. Sadece net ve bariz hataları oyunun içinden çıkarabilmek adına oluşturulmuştur" denildi.