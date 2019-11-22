22 Kasım 2019, Cuma

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VAR'sız puan durumu ortaya çıktı! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor...

Süper Lig'de 12. haftaya girilirken Demir Grup Sivasspor, 21 puanla lider konumda bulunuyor. Sivas temsilcisi, Fenerbahçe'nin 1 puan önünde zirvede yer alıyor. Lige bu sezon hakem kararları damga vururken, bu gelişmelerin ardından futbolseverler "VAR olmasaydı puan durumu nasıl olurdu?" sorusunu araştırmaya başladı. İşte VAR'sız puan durumu ve 4 büyükler Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un ligdeki konumu...

Giriş Tarihi: 22.11.2019 17:33 Güncelleme Tarihi: 22.11.2019 17:38
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VAR'sız puan durumu ortaya çıktı! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor...

Milli aranın ardından Süper Lig'de heyecan kaldığı yerden devam ederken, ilk 11 haftaya hakem kararları damga vurdu.

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VAR'sız puan durumu ortaya çıktı! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor...

Özellikle Trabzonspor-Göztepe ve Kayserispor-Fenerbahçe maçındaki tartışmalı pozisyonlar, VAR tartışmalarını yeniden alevlendirdi. MHK, "VAR devre dışı mı bırakıldı?" sorularının ardından yazılı bir açıklama yaptı.

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VAR'sız puan durumu ortaya çıktı! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor...

Açıklamada, "Sistem hakem kararlarında %100 doğruluğu değil, açık ve bariz hakem hatalarını sıfırlamak için oluşturulmuştur. VAR sistemi hakemlik tartışmaları için değil, daha adil bir futbol oyunu için oluşturulmuş bir sistemdir. Sadece net ve bariz hataları oyunun içinden çıkarabilmek adına oluşturulmuştur" denildi.

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VAR'sız puan durumu ortaya çıktı! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor...

4 OLAYDA DEVREYE GİRİYOR

MHK, "VAR sadece goller, direkt kırmızı kartlar, penaltılar ve yanlış kişiye gösterilen kartlarda devreye girmektedir" dedi.

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VAR'sız puan durumu ortaya çıktı! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor...

VAR YOKSA DA PUANI DÜŞER

Açıklamada, "Hakemin eğer açık ve bariz bir hatası varsa, VAR'a gitse de gitmese de puanı düşmektedir" ifadesi kullanıldı.

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