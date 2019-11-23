23 Kasım 2019, Cumartesi

A SPOR GALERİ

Arda Turan'ın ikizi ortaya çıktı! Görenler gözlerine inanamadı

Türk futboluna bir döneme damgasını vuran ve Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra Atletico Madrid ile Barcelona gibi devlerin formasını giyen Medipol Başakşehirli futbolcu Arda Turan'ın benzeri ortaya çıktı. "İnsanlar çift yaratılmıştır" sözünün sonuna kadar destekleyen bu benzerlik, görenleri hayrete düşürdü. İşte birbirinden ünlü yıldızların ünlü benzerleri...

Giriş Tarihi: 23.11.2019 14:25
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Arda Turan'ın ikizi ortaya çıktı! Görenler gözlerine inanamadı

İnsanlar çift yaratılmış diye boşuna söylememişler. Ünlü sporcuların benzerleri görenleri hayrete düşüren cinsten.

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Arda Turan'ın ikizi ortaya çıktı! Görenler gözlerine inanamadı

Felipe Melo - Jacob Anderson

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Arda Turan'ın ikizi ortaya çıktı! Görenler gözlerine inanamadı

DANİ OSVALDO - KHAL DROGO

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Arda Turan'ın ikizi ortaya çıktı! Görenler gözlerine inanamadı

JULİAN DRAXLER - PODRİCK PAYNE

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Arda Turan'ın ikizi ortaya çıktı! Görenler gözlerine inanamadı

MAXİ LOPEZ - DAENERYS TARGARYEN

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