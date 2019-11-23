Arda Turan'ın ikizi ortaya çıktı! Görenler gözlerine inanamadı

Türk futboluna bir döneme damgasını vuran ve Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra Atletico Madrid ile Barcelona gibi devlerin formasını giyen Medipol Başakşehirli futbolcu Arda Turan'ın benzeri ortaya çıktı. "İnsanlar çift yaratılmıştır" sözünün sonuna kadar destekleyen bu benzerlik, görenleri hayrete düşürdü. İşte birbirinden ünlü yıldızların ünlü benzerleri...

Giriş Tarihi: 23.11.2019 14:25 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





