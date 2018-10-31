31 Ekim 2018, Çarşamba
A SPOR GALERİ
BİZE ULAŞIN
Galatasaray-Fenerbahçe derbisi yaklaşırken, derbi hakkında söylenen unutulmaz sözler paylaşılmaya başlandı.
Unutulmaz derbi sözleri
Galatasaray-Fenerbahçe derbisi yaklaşırken, derbi hakkında söylenen unutulmaz sözler paylaşılmaya başlandı.
İşte dev derbi için söylenen birbirinden ilginç sözler...
Giriş Tarihi: 31.10.2018 12:00 Güncelleme Tarihi: 31.10.2018 12:05
- 1
- 21
- 2
- 21
- 3
- 21
- 4
- 21
- 5
- 21
Daha Fazla Gör
- Dünya Kupası finali
- Canlı Yayın
- Galatasaray haberleri
- Fenerbahçe haberleri
- Beşiktaş haberleri
- Trabzonspor haberleri
- Galatasaraylı Garry Rodrigues'e çılgın teklif!
- Haldun Domaç:Comolli ile ters düşen şapkayı ters giyiyor
- Cocu'dan Ersun Yanal sorusuna yanıt
- UEFA'dan Beşiktaşlıları kızdıran Caner Erkin paylaşımı! Fenerbahçe...
- Galatasaray yeniden UEFA kıskacında
- AC Milan Trabzonsporlu Kucka'da ısrarcı!
- Belhanda'nın bu görüntüsü taraftarı çıldırttı
- Fenerbahçe'de Cocu'nun alternatifleri belirlendi! Arsene Wenger ve Lucescu sürprizi
- Gheorghe Hagi'den Fenerbahçe sorusuna yanıt
- Harun Tekin kulübeye!