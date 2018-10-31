    31 Ekim 2018, Çarşamba

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    Unutulmaz derbi sözleri

    Galatasaray-Fenerbahçe derbisi yaklaşırken, derbi hakkında söylenen unutulmaz sözler paylaşılmaya başlandı.

    İşte dev derbi için söylenen birbirinden ilginç sözler...

    Giriş Tarihi: 31.10.2018 12:00 Güncelleme Tarihi: 31.10.2018 12:05
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    Unutulmaz derbi sözleri

    Galatasaray-Fenerbahçe derbisi yaklaşırken, derbi hakkında söylenen unutulmaz sözler paylaşılmaya başlandı.

    İşte dev derbi için söylenen birbirinden ilginç sözler...

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    Unutulmaz derbi sözleri

    Mondragon: 'Birisi bana 'şampiyon olmayacaksın ama F.Bahçe'yi deplasmanda yeneceksin' dese 'tamam' derim'

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    Unutulmaz derbi sözleri

    Hasan Şaş: 'Fenerbahçe'yi Kadıköy'de yenmek için her şeyi yaptık. Mondragon, bir sürü mum yaktı; yine olmadı. Bülent Tulun'a; Abi bu soyunma odasını yakacak ama yine yeniliyoruz' demiştim.

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    Unutulmaz derbi sözleri

    Ahmet Çakar: 'Mancini 10 kişi kalan rakibine karşı oyuncularına 'yerde yat' diyorsa bu ülkenin en büyüğü Fenerbahçe'dir'

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    Unutulmaz derbi sözleri

    Hakan Ünsal: 'Yıllardır Fenerbahçe karşısında alınan mağlubiyetler nasıl bir psikoloji oluşturduysa G.Saraylılarda; kazandıklarına inanmakta güçlük çekiyorlardı.'

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