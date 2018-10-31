    31 Ekim 2018, Çarşamba

    A SPOR GALERİ

    Messi'nin garajını hiç merak ettiniz mi?

    Lionel Messi'nin garajını hiç merak ettiniz mi? Arjantinli dünya yıldızının sahip olduğu arabaların hepsi milyon euro'luk canavar değil!.. Bazılarına sıradan vatandaş da sahip olabilir...

    Giriş Tarihi: 31.10.2018 14:42 Güncelleme Tarihi: 31.10.2018 15:23
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    Messinin garajını hiç merak ettiniz mi?

    Vergiler hariç haftalık 550 bin euro'luk kazanca sahip olan Lionel Messi dünyanın en fazla kazanan futbolcusu unvanını elinde bulunduruyor.

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    Messinin garajını hiç merak ettiniz mi?

    Messi'nin reklam anlaşmalarından elde ettiği senelik gelir ise 24 milyon dolar.

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    Messinin garajını hiç merak ettiniz mi?

    Hal böyle olunca, Messi en büyük zevklerinden biri olduğunu söylediği araba sevdasını da törpülemekte hiç sıkıntı çekmiyor.

    Peki, Messi'nin garajında hangi arabalar olduğunu hiç merak ettiniz mi?

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    Messinin garajını hiç merak ettiniz mi?

    Lionel Messi'nin sahip olduğu pek çok araba tahmin edeceğiniz üzere sıradan vatandaşın sadece hayalini kurabileceği türden... Fakat bu arabalar arasında herkesin satın alabileceği marka ve modeller de bulunuyor.

    İşte Messi'nin garajındaki kimisi hayran bırakan kimisi de şaşkınlık yaratan o arabalar...

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    Messinin garajını hiç merak ettiniz mi?

    LEXUS LX570
    170.000 €

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