Messinin garajını hiç merak ettiniz mi?

31 Ekim 2018, Çarşamba
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Messi'nin garajını hiç merak ettiniz mi?
Lionel Messi'nin garajını hiç merak ettiniz mi? Arjantinli dünya yıldızının sahip olduğu arabaların hepsi milyon euro'luk canavar değil!.. Bazılarına sıradan vatandaş da sahip olabilir...
Giriş Tarihi: 31.10.2018 14:42 Güncelleme Tarihi: 31.10.2018 15:23
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