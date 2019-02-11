11 Şubat 2019, Pazartesi
A SPOR GALERİ
BİZE ULAŞIN
Ümit Öztürk'ten olay açıklama: "Hakemliği bırakırım!"
Galatasaray-Trabzonspor maçında verdiği kararlarla gündeme oturan hakem Ümit Öztürk'ün, 2015 yılında TFF'nin Tam Saha dergisine verdiği röportaj ortaya çıktı. İşte o ifadeler...
Giriş Tarihi: 11.02.2019 10:28 Güncelleme Tarihi: 11.02.2019 10:36
- 1
- 20
- 2
- 20
- 3
- 20
- 4
- 20
- 5
- 20
Daha Fazla Gör
- Ruben Semedo Kartal olacak
- İşte Galatasaray'ın Falcao'ya ödeyeceği para: Aslan sponsor arıyor...
- Fenerbahçe'den Serdar Aziz bombası!
- Ünal Karaman ve Erwin Koeman 11'leri belirledi! Derbi öncesi büyük sürpriz...
- Lokomotiv Moskova - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
- Galatasaray Modeste'den ucuz kurtuldu!
- Beşiktaş Hernandez'i bitiriyor
- Erman Toroğlu'ndan Lucescu'ya sert eleştiri: "Hasta mısın sen ya?"
- Naim Süleymanoğlu mezarı başında anıldı
- Fatih Terim'den transfer operasyonu!