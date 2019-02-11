11 Şubat 2019, Pazartesi

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Ümit Öztürk'ten olay açıklama: "Hakemliği bırakırım!"

Galatasaray-Trabzonspor maçında verdiği kararlarla gündeme oturan hakem Ümit Öztürk'ün, 2015 yılında TFF'nin Tam Saha dergisine verdiği röportaj ortaya çıktı. İşte o ifadeler...

Giriş Tarihi: 11.02.2019 10:28 Güncelleme Tarihi: 11.02.2019 10:36
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Ümit Öztürk'ten olay açıklama: Hakemliği bırakırım!

Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Galatasaray evinde Trabzonspor'u 3-1 mağlup etti.

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Ümit Öztürk'ten olay açıklama: Hakemliği bırakırım!

Karşılaşmanın hakemi Ümit Öztürk verdiği kararlarla gündem haline geldi.

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Ümit Öztürk'ten olay açıklama: Hakemliği bırakırım!

Özellikle Trabzonspor cephesinin büyük tepkisini çeken Ümit Öztürk, müsabaka sonrasında en fazla konuşulan isim oldu.

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Ümit Öztürk'ten olay açıklama: Hakemliği bırakırım!

Ümit Öztürk'ün, 2015 yılında TFF'nin Tam Saha dergisine verdiği röportaj ortaya çıktı.

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Ümit Öztürk'ten olay açıklama: Hakemliği bırakırım!

İşte Ümit Öztürk'ün o açıklamaları;

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