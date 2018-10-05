    05 Ekim 2018, Cuma

    A SPOR GALERİ

    UEFA kulüpler sıralaması (5 Ekim 2018)

    UEFA, güncel kulüpler sıralamasını açıkladı. İşte UEFA kulüpler sıralamasındaki ilk 20 takım ve temsilcilerimizin durumu... (Son Güncelleme: 5 Ekim)

    Giriş Tarihi: 05.10.2018 17:51 Güncelleme Tarihi: 05.10.2018 17:58
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    UEFA kulüpler sıralaması (5 Ekim 2018)
    UEFA kulüpler sıralaması (5 Ekim 2018)
    • 2
    • 24
    UEFA kulüpler sıralaması (5 Ekim 2018)
    UEFA kulüpler sıralaması (5 Ekim 2018)

    20 - BEŞİKTAŞ: 60.000

    • 3
    • 24
    UEFA kulüpler sıralaması (5 Ekim 2018)
    UEFA kulüpler sıralaması (5 Ekim 2018)

    19- CHELSEA: 61.000

    • 4
    • 24
    UEFA kulüpler sıralaması (5 Ekim 2018)
    UEFA kulüpler sıralaması (5 Ekim 2018)

    18 - MONACO: 61.000

    • 5
    • 24
    UEFA kulüpler sıralaması (5 Ekim 2018)
    UEFA kulüpler sıralaması (5 Ekim 2018)

    17- ZENİT: 65.000

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