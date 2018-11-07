    07 Kasım 2018, Çarşamba

    A SPOR GALERİ

    UEFA kulüp sıralamasını güncelledi!

    UEFA, güncel kulüpler sıralamasını açıkladı. Peki, temsilcilerimiz sıralamada kaçıncı?

    Giriş Tarihi: 07.11.2018 15:06 Güncelleme Tarihi: 07.11.2018 15:23
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    UEFA kulüp sıralamasını güncelledi!

    UEFA, güncel kulüpler sıralamasını açıkladı.

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    UEFA kulüp sıralamasını güncelledi!

    İşte UEFA kulüpler sıralamasındaki ilk 20 takım ve temsilcilerimizin durumu...

    (Son Güncelleme: 7 Kasım)

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    UEFA kulüp sıralamasını güncelledi!

    1- REAL MADRID: 135.000

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    UEFA kulüp sıralamasını güncelledi!

    2 - BARCELONA: 119.000

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    UEFA kulüp sıralamasını güncelledi!

    3 -ATLETICO MADRID: 117.000

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