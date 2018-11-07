07 Kasım 2018, Çarşamba
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UEFA kulüp sıralamasını güncelledi!
UEFA, güncel kulüpler sıralamasını açıkladı. Peki, temsilcilerimiz sıralamada kaçıncı?
Giriş Tarihi: 07.11.2018 15:06 Güncelleme Tarihi: 07.11.2018 15:23
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