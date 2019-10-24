24 Ekim 2019, Perşembe

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UEFA Kulüp Sıralaması açıklandı! En başarılı Türk takımı...

UEFA, merakla beklenen güncel kulüpler sıralamasını açıkladı. 4 temsilcimiz arasından sadece 1 tanesi sıralamada yükseldi. İşte UEFA Kulüpler Sıralaması'ndaki en iyi 30 takım ve temsilcilerimiz Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Başakşehir ve Trabzonspor'un durumu...

Giriş Tarihi: 24.10.2019 17:33 Güncelleme Tarihi: 24.10.2019 17:55
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UEFA Kulüp Sıralaması açıklandı! En başarılı Türk takımı...

UEFA'nın yayımladığı güncel kulüp sıralamasında ilk üçte İspanyol ekipleri yer alırken, Real Madrid zirvenin sahibi oldu. Real Madrid'i, Atletico Madrid ile Barcelona takip ediyor.
İşte Türk takımlarının listedeki yerleri:

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UEFA Kulüp Sıralaması açıklandı! En başarılı Türk takımı...

30- BASEL: 42.500

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UEFA Kulüp Sıralaması açıklandı! En başarılı Türk takımı...

29 - VALENCIA: 44.000

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UEFA Kulüp Sıralaması açıklandı! En başarılı Türk takımı...

28 - SCHALKE 04: 46.000

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UEFA Kulüp Sıralaması açıklandı! En başarılı Türk takımı...

27 - BAYER LEVERKUSEN: 47.000

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