UEFA Kulüp Sıralaması açıklandı! En başarılı Türk takımı...

UEFA, merakla beklenen güncel kulüpler sıralamasını açıkladı. 4 temsilcimiz arasından sadece 1 tanesi sıralamada yükseldi. İşte UEFA Kulüpler Sıralaması'ndaki en iyi 30 takım ve temsilcilerimiz Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Başakşehir ve Trabzonspor'un durumu...