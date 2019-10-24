24 Ekim 2019, Perşembe
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UEFA Kulüp Sıralaması açıklandı! En başarılı Türk takımı...
UEFA, merakla beklenen güncel kulüpler sıralamasını açıkladı. 4 temsilcimiz arasından sadece 1 tanesi sıralamada yükseldi. İşte UEFA Kulüpler Sıralaması'ndaki en iyi 30 takım ve temsilcilerimiz Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Başakşehir ve Trabzonspor'un durumu...
Giriş Tarihi: 24.10.2019 17:33 Güncelleme Tarihi: 24.10.2019 17:55
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