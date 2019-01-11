11 Ocak 2019, Cuma

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UEFA 2018 yılının 11'ini açıkladı

Bu sene 18'incisi düzenlenen UEFA Yılın 11'i oylamasının sonuçları açıklandı.

Giriş Tarihi: 11.01.2019 19:01 Güncelleme Tarihi: 11.01.2019 19:07
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UEFA 2018 yılının 11ini açıkladı

Bu sene 18'incisi düzenlenen UEFA Yılın 11'i oylamasının sonuçları açıklandı.

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UEFA 2018 yılının 11ini açıkladı

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre Avrupa'da 2018 yılının en iyi 11'i, 1,8 milyondan fazla futbolseverin oylarıyla belirlendi.

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UEFA 2018 yılının 11ini açıkladı

Real Madrid'den 4, Chelsea ve Barcelona'dan ikişer ismin bulunduğu kadroda en fazla oyu alan futbolcu, 115 bin 440 ile Real Madridli Luka Modric oldu.

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UEFA 2018 yılının 11ini açıkladı

Juventus yıldız oyuncusu Cristiano Ronaldo, UEFA Yılın 11'ine 13. kez seçildi.

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UEFA 2018 yılının 11ini açıkladı

4-3-3 düzenine göre dizilen UEFA Yılın 11'inde şu oyuncular yer aldı:

Ter Stegen - Barcelona

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