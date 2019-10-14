14 Ekim 2019, Pazartesi

A SPOR GALERİ

Taraftarlarımız Millileri Fransa'da yalnız bırakmadı

Fransa Türkiye maçı için nefesler tutuldu. 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu 8. haftasında A Milli Takımı Fransa ile karşılaşIyor. Fransa'nın Saint-Denis şehrinde bulunan Stade de France'de düzenlenen müsabakada yaklaşık 40 bin Türk taraf var. Karşılaşma öncesi taraftarımız statı doldurdu. İşte ilk görüntüler...

Giriş Tarihi: 14.10.2019 21:58 Güncelleme Tarihi: 14.10.2019 21:58
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Taraftarlarımız Millileri Fransa'da yalnız bırakmadı

A Milli Takımımız, EURO 2020 elemelerinde H Grubu'nda TSİ 21.45'te Fransa ile Paris'te karşılaşıyor. Fransa'dan alacağımız 3 puan bizi zirvenin tek sahibi yapacak ve EURO 2020 için kapılar açılacak. Karşılaşma öncesi Türk taraftarlar Milli Takımımızı desteklemek için statta. İşte ilk görüntüler...

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Taraftarlarımız Millileri Fransa'da yalnız bırakmadı
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Taraftarlarımız Millileri Fransa'da yalnız bırakmadı
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Taraftarlarımız Millileri Fransa'da yalnız bırakmadı
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Taraftarlarımız Millileri Fransa'da yalnız bırakmadı
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