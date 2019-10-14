Taraftarlarımız Millileri Fransa'da yalnız bırakmadı

A Milli Takımımız, EURO 2020 elemelerinde H Grubu'nda TSİ 21.45'te Fransa ile Paris'te karşılaşıyor. Fransa'dan alacağımız 3 puan bizi zirvenin tek sahibi yapacak ve EURO 2020 için kapılar açılacak. Karşılaşma öncesi Türk taraftarlar Milli Takımımızı desteklemek için statta. İşte ilk görüntüler...