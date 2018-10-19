    19 Ekim 2018, Cuma

    A SPOR GALERİ

    Süper Lig'de yerli oyuncuya en çok süre veren takımlar

    'de 8. hafta geride kalırken yerli oyuncularına en çok süre veren takımlar belli oldu.

    Giriş Tarihi: 19.10.2018 01:38 Güncelleme Tarihi: 19.10.2018 01:40
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    Süper Lig'de yerli oyuncuya en çok süre veren takımlar
    Süper Ligde yerli oyuncuya en çok süre veren takımlar

    Spor Toto Süper Lig'de 8. hafta geride kalırken yerli oyuncularına en çok süre veren takımlar belli oldu.

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    • 21
    Süper Lig'de yerli oyuncuya en çok süre veren takımlar
    Süper Ligde yerli oyuncuya en çok süre veren takımlar

    Ligde geride kalan 8 haftada yerli oyunculara en çok dakika veren kulüp Bursaspor olurken Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor listesinin alt sıralarında yer aldı.

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    Süper Lig'de yerli oyuncuya en çok süre veren takımlar
    Süper Ligde yerli oyuncuya en çok süre veren takımlar

    İşte goal.com'un Opta verilerine dayandırarak oluşturduğu listeye göre Spor Toto Süper Lig'de yerli oyunculara en çok süre veren takımlar...

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    Süper Lig'de yerli oyuncuya en çok süre veren takımlar
    Süper Ligde yerli oyuncuya en çok süre veren takımlar

    Bursaspor / 4,869 dakika

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    Süper Lig'de yerli oyuncuya en çok süre veren takımlar
    Süper Ligde yerli oyuncuya en çok süre veren takımlar

    Akhisarspor / 4,408 dakika

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