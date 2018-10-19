Süper Ligde yerli oyuncuya en çok süre veren takımlar

19 Ekim 2018, Cuma
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Süper Lig'de yerli oyuncuya en çok süre veren takımlar
Spor Toto Süper Lig'de 8. hafta geride kalırken yerli oyuncularına en çok süre veren takımlar belli oldu.
Giriş Tarihi: 19.10.2018 01:38 Güncelleme Tarihi: 19.10.2018 01:40
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