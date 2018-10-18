F.Bahçenin göğüs sponsorundan elde edeceği gelir ortaya çıktı!

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F.Bahçe'nin göğüs sponsorundan elde edeceği gelir ortaya çıktı!
Fenerbahçe'nin forma göğüs sponsorunun Tüpraş olması bekleniyor. Peki Fenerbahçe bu anlaşma ile ne kadar gelir elde edecek?
Giriş Tarihi: 18.10.2018 21:05 Güncelleme Tarihi: 18.10.2018 21:09
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