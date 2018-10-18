    18 Ekim 2018, Perşembe

    A SPOR GALERİ

    F.Bahçe'nin göğüs sponsorundan elde edeceği gelir ortaya çıktı!

    Fenerbahçe'nin forma göğüs sponsorunun Tüpraş olması bekleniyor. Peki Fenerbahçe bu anlaşma ile ne kadar gelir elde edecek?

    Giriş Tarihi: 18.10.2018 21:05 Güncelleme Tarihi: 18.10.2018 21:09
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    F.Bahçe'nin göğüs sponsorundan elde edeceği gelir ortaya çıktı!
    F.Bahçenin göğüs sponsorundan elde edeceği gelir ortaya çıktı!

    Peki dört büyükler ve önde gelen Avrupa kulüplerinin forma göğüs sponsorluklarından elde ettikleri gelirler ne kadar?

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    F.Bahçe'nin göğüs sponsorundan elde edeceği gelir ortaya çıktı!
    F.Bahçenin göğüs sponsorundan elde edeceği gelir ortaya çıktı!

    PSV | Firma: Energiedirect.nl | Yıllık Gelir: 6.000.000 €

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    F.Bahçe'nin göğüs sponsorundan elde edeceği gelir ortaya çıktı!
    F.Bahçenin göğüs sponsorundan elde edeceği gelir ortaya çıktı!

    NEWCASTLE UNITED | Firma: Fun88 | Yıllık Gelir: 6.500.000 €

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    F.Bahçe'nin göğüs sponsorundan elde edeceği gelir ortaya çıktı!
    F.Bahçenin göğüs sponsorundan elde edeceği gelir ortaya çıktı!

    EINTRACHT FRANKFURT Firma: Indeed | Yıllık Gelir: 6.700.000 €

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    F.Bahçe'nin göğüs sponsorundan elde edeceği gelir ortaya çıktı!
    F.Bahçenin göğüs sponsorundan elde edeceği gelir ortaya çıktı!

    HERTHA BERLİN Firma: Tedi | Yıllık Gelir: 7.500.000 €

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