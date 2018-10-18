F.Bahçenin göğüs sponsorundan elde edeceği gelir ortaya çıktı!

F.Bahçe'nin göğüs sponsorundan elde edeceği gelir ortaya çıktı!

Fenerbahçe'nin forma göğüs sponsorunun Tüpraş olması bekleniyor. Peki Fenerbahçe bu anlaşma ile ne kadar gelir elde edecek?

Giriş Tarihi: 18.10.2018 21:05 Güncelleme Tarihi: 18.10.2018 21:09 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





