12 Mart 2021, Cuma

A SPOR GALERİ

Süper Lig ekiplerinden İstiklal Marşı paylaşımları!

İstiklal Marşı'nın Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) tarafından kabulünün 100. yılı sebebiyle Süper Lig ekipleri sosyal medya hesaplarından paylaşımlarda bulundu. İşte o mesajlar...

Giriş Tarihi: 12.03.2021 10:57
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