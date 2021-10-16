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SPOR HABERLERİ - Transferde ortalık karışacak! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor ve Avrupa'nın dev kulüpleri...

Yaz transfer döneminin ardından kulüpler ocak ayında kadrosuna katacağı oyuncular için çalışmalarına başladı. Süper Lig devleri Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor oldukça yoğun geçirdikleri transfer sezonunun ardından kadrolarına birçok futbolcuyu katmayı başardı. Ligde yeni sezonun başlamasıyla eksiklerini tespit eden kulüpler, ocak ayı transferleri için kollarını sıvadı. Kulüplerimizin yanısıra Avrupa'nın önde gelen takımları Real Madrid, Barcelona, Manchester United, Manchester City, Paris Saint-Germain ve Suudi Arabistan prensi tarafından satın alınan Newcastle United, ara transferi çok yoğun geçirecek. İşte kulüplerin kadrolarına katmasını beklenen muhtemel transferler...

Giriş Tarihi: 16.10.2021 10:35 Güncelleme Tarihi: 16.10.2021 11:18
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SPOR HABERLERİ - Transferde ortalık karışacak! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor ve Avrupa’nın dev kulüpleri...

Yaz transfer döneminin sona ermesi ve Avrupa'da liglerin başlamasının hemen ardından, kulüpler ocak transferleri için kolları sıvadı. Süper Lig devleri Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor, oldukça yoğun geçirdiği transfer döneminin ardından birçok oyuncuyu kadrosuna katmayı başardı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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SPOR HABERLERİ - Transferde ortalık karışacak! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor ve Avrupa’nın dev kulüpleri...

Kulüplerimiz dışında Avrupa'nın Real Madrid, Barcelona, Paris Saint-Germain, Bayern Münih, Manchester City gibi dev kulüpler de çalışmalara başladı. Özellikle yeni sahiplerinin ardından Newcastle United'ın oldukça hareketli geçirmesi beklenen transfer döneminde birçok oyuncunun geleceği merak konusu.

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SPOR HABERLERİ - Transferde ortalık karışacak! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor ve Avrupa’nın dev kulüpleri...

İşte ara transfer döneminde gerçekleşmesi beklenen transferler...

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SPOR HABERLERİ - Transferde ortalık karışacak! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor ve Avrupa’nın dev kulüpleri...

Vedat Muriqi - Fenerbahçe

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SPOR HABERLERİ - Transferde ortalık karışacak! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor ve Avrupa’nın dev kulüpleri...

Szalai - Atletico Madrid (Şampiyonluk hedefinde yara almamak isteyen Fenerbahçe, oyuncunun sezon sonu olmadan takımdan ayrılmasını istemiyor)

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