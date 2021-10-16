SPOR HABERLERİ - Transferde ortalık karışacak! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor ve Avrupa'nın dev kulüpleri...

Yaz transfer döneminin ardından kulüpler ocak ayında kadrosuna katacağı oyuncular için çalışmalarına başladı. Süper Lig devleri Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor oldukça yoğun geçirdikleri transfer sezonunun ardından kadrolarına birçok futbolcuyu katmayı başardı. Ligde yeni sezonun başlamasıyla eksiklerini tespit eden kulüpler, ocak ayı transferleri için kollarını sıvadı. Kulüplerimizin yanısıra Avrupa'nın önde gelen takımları Real Madrid, Barcelona, Manchester United, Manchester City, Paris Saint-Germain ve Suudi Arabistan prensi tarafından satın alınan Newcastle United, ara transferi çok yoğun geçirecek. İşte kulüplerin kadrolarına katmasını beklenen muhtemel transferler...