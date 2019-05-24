24 Mayıs 2019, Cuma

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Şenol Güneş'ten 7 sürpriz birden! İşte Milli Takım aday kadrosu

A Milli Takım'ın Yunanistan ve Özbekistan ile oynayacağı özel maçlar ile 2020 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde Fransa ve İzlanda ile yapacağı karşılaşmaların aday kadrosu açıklandı. Teknik direktör Şenol Güneş, Arnavutluk ve Moldova maçlarında oynamayan tam 7 isim aday kadroya çağırdı.

Giriş Tarihi: 24.05.2019 14:07 Güncelleme Tarihi: 24.05.2019 14:44
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Şenol Güneş'ten 7 sürpriz birden! İşte Milli Takım aday kadrosu

Nazım Sangare, Ömer Ali Şahiner, Umut Meraş, Ozan Tufan, Gökhan Akkan, Kenan Karaman ve Enes Ünal, Moldova ve Arnavutluk maçlarının aday kadrosuna dahil edilmezken, İzlanda ve Fransa maçlarının aday kadrosuna dahil edildi.

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Şenol Güneş'ten 7 sürpriz birden! İşte Milli Takım aday kadrosu

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş tarafından belirlenen kadroda şu futbolcular yer alıyor:

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Şenol Güneş'ten 7 sürpriz birden! İşte Milli Takım aday kadrosu

KALECİLER:

Fehmi Mert Günok

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Şenol Güneş'ten 7 sürpriz birden! İşte Milli Takım aday kadrosu

Gökhan Akkan

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Şenol Güneş'ten 7 sürpriz birden! İşte Milli Takım aday kadrosu

Sinan Bolat

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