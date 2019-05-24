Şenol Güneş'ten 7 sürpriz birden! İşte Milli Takım aday kadrosu

A Milli Takım'ın Yunanistan ve Özbekistan ile oynayacağı özel maçlar ile 2020 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde Fransa ve İzlanda ile yapacağı karşılaşmaların aday kadrosu açıklandı. Teknik direktör Şenol Güneş, Arnavutluk ve Moldova maçlarında oynamayan tam 7 isim aday kadroya çağırdı.

Giriş Tarihi: 24.05.2019 14:07 Güncelleme Tarihi: 24.05.2019 14:44 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





