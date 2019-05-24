24 Mayıs 2019, Cuma

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İşte dünya futbolunun en değerli 50 takımı Avrupa futbolunun en değerli takımları belli oldu

Finans değerleme danışmanlık hizmeti veren İngiltere merkezli Brand Finance'ın yaptığı çalışma kapsamında UEFA Şampiyonlar Ligi'nde finale yükselen Ajax ve Tottenham ilk 5'te kendilerine yer bulamazken Lionel Messi'nin forma giydiği Barcelona ile Cristiano Ronaldolu Juventus'un piyasa değerleri arasındaki fark hayli dikkat çekici. İngiltere Premier Lig'in son şampiyonu Manchester City'nin yeri şaşırtırken ilk 10'da 6 İngiliz takımının yer alması dikkat çekti. İşte o liste...

Giriş Tarihi: 24.05.2019 00:20 Güncelleme Tarihi: 24.05.2019 10:02
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İşte dünya futbolunun en değerli 50 takımı Avrupa futbolunun en değerli takımları belli oldu

İngiltere merkezli Brand Finance dergisi, gerçekleştirdiği araştırma kapsamında dünya futbolunun en değerli 50 takımını açıkladı. 8 takımın 1 milyar Euro barajını aştığı listede en dikkat çekici husus Lionel Messili Barcelona'nın Cristiano Ronaldo'nun formasını giydiği ve UEFA Şampiyonlar Ligi'ne yarı finalde veda eden Juventus ile arasındaki fark oldu. İlk 10'da 6 İngiliz takımının yer aldığı listede UEFA Şampiyonlar Ligi'nde finale yükselen Ajax ve Tottenham kendilerine ilk 2'de yer bulamadılar. Dünyanın en değerli takımları listesinde herhangi bir Türk takımı yer almadı. İşte o liste...

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İşte dünya futbolunun en değerli 50 takımı Avrupa futbolunun en değerli takımları belli oldu

50. Köln

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İşte dünya futbolunun en değerli 50 takımı Avrupa futbolunun en değerli takımları belli oldu

2019 marka değeri: 104 milyon euro

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İşte dünya futbolunun en değerli 50 takımı Avrupa futbolunun en değerli takımları belli oldu

49. Mainz

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İşte dünya futbolunun en değerli 50 takımı Avrupa futbolunun en değerli takımları belli oldu

2019 marka değeri: 113 milyon euro

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