03 Mart 2019, Pazar
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Kazada hayatını kaybeden MKE Ankaragücü taraftarı için tören düzenlendi
Spor Toto Süper Lig'de oynanan Antalyaspor - MKE Ankaragücü maçının ardından Ankara'ya dönerken kazada yaşamını yitiren konuk takımın taraftarı Mert Turgut Çakır (17) için tören düzenlendi.
Giriş Tarihi: 03.03.2019 15:40
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