03 Mart 2019, Pazar

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İşte futbolun yeni kuralları! Top hakeme çarparsa...

Uluslararası Futbol Birliği Kurulu (IFAB), elle oynama başta olmak üzere bazı konularda kural değişikliği kararları aldı. Kararlar 1 Haziran'dan itibaren yürürlüğe girecek.

Giriş Tarihi: 03.03.2019 15:10
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İşte futbolun yeni kuralları! Top hakeme çarparsa...

İskoçya'nın Aberdeen kentinde 133. toplantısını gerçekleştiren IFAB, 1 Haziran 2019 tarihinden geçerli olmak üzere bazı kural değişikliklerine gitti.

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İşte futbolun yeni kuralları! Top hakeme çarparsa...

IFAB'dan yapılan açıklamada, elle oynama pozisyonlarının masaya yatırıldığı belirtilerek, kasıtsız ya da kazayla bir futbolcunun eliyle gol atması durumunda golün geçerli sayılmayacağı, futbolcunun gol atma şansı yakalaması durumunda da pozisyonun devam etmeyeceği kaydedildi.

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İşte futbolun yeni kuralları! Top hakeme çarparsa...

Futbolda zaman geçirmenin önüne geçmek isteyen IFAB, oyuncu değişiklikleri sırasında çıkan futbolcunun kendisine en yakın yerden oyun alanını terk etmesine karar verdi.

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İşte futbolun yeni kuralları! Top hakeme çarparsa...

Centilmenlik dışı hareketlerde bulunan saha kenarındaki teknik heyete de sarı ve kırmızı kart gösterilebilmesi kuralını getirdi.

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İşte futbolun yeni kuralları! Top hakeme çarparsa...

Serbest atışlarda, hücum eden takımın oyuncularının baraja en az bir metre uzakta olması kararlaştırıldı.

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