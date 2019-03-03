03 Mart 2019, Pazar
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İşte futbolun yeni kuralları! Top hakeme çarparsa...
Uluslararası Futbol Birliği Kurulu (IFAB), elle oynama başta olmak üzere bazı konularda kural değişikliği kararları aldı. Kararlar 1 Haziran'dan itibaren yürürlüğe girecek.
Giriş Tarihi: 03.03.2019 15:10
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