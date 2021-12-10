10 Aralık 2021, Cuma

A SPOR GALERİ

Alsancak Mustafa Denizli Stadyumu seyirciyle buluştu! İşte tribünden kareler

Deprem riski nedeniyle 2015 yılında yıkılan Alsancak Stadı Altay-Hatayspor maçıyla seyirciyle tekrar buluştu. En son Göztepe-Hatayspor maçı oynanan stadyum, kapılarını yine bir Hatay maçıyla açtı ve 7.5 yıl sonra seyirciyle buluştu. İşte tribünden kareler...

Giriş Tarihi: 10.12.2021 21:35 Güncelleme Tarihi: 10.12.2021 21:35
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Alsancak Mustafa Denizli Stadyumu seyirciyle buluştu! İşte tribünden kareler

Deprem riski nedeniyle 2015'te yıkıldıktan sonra tekrar yapılan ve 26 Kasım Cuma günü Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılan stat, en son 27 Mayıs 2014'te TFF 2. Lig play-off yarı final rövanşında Göztepe ile Hatayspor arasında oynanan maça ev sahipliği yapmıştı.

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Alsancak Mustafa Denizli Stadyumu seyirciyle buluştu! İşte tribünden kareler

Stat yıkılmadan önceki son müsabakada diğer İzmir temsilcisi Göztepe'ye rakip olan Hatayspor, bu sefer Altay'ın konuğu oldu.

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Alsancak Mustafa Denizli Stadyumu seyirciyle buluştu! İşte tribünden kareler

Türk futbolunda, hem futbolculuğunda hem teknik direktörlüğünde birçok başarıya imza atan futbola başladığı Altay'da "Büyük Mustafa" lakabı alan Mustafa Denizli, adının verildiği statta ilk maçta Altay'ın başında sahaya çıktı.

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Alsancak Mustafa Denizli Stadyumu seyirciyle buluştu! İşte tribünden kareler

Milli Lig adıyla 1959'da başlayan Süper Lig'de İzmirspor ile Beykoz arasındaki maça ev sahipliği yapılan Alsancak Stadı'nda ligin ilk golü, İzmirsporlu Özcan Altuğ tarafından 21 Şubat 1959'da atılmıştı.

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Alsancak Mustafa Denizli Stadyumu seyirciyle buluştu! İşte tribünden kareler

Yağışlı havaya rağmen 7,5 yıl sonra kapılarını açan Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda takımlarını yalnız bırakmayan Altaylı taraftarlar takımlarına destek verdi. Yağışlı hava nedeniyle Altaylı taraftalar planladıkları kareografiyi sunamadı.

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