10 Aralık 2021, Cuma
A SPOR GALERİ
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Alsancak Mustafa Denizli Stadyumu seyirciyle buluştu! İşte tribünden kareler
Deprem riski nedeniyle 2015 yılında yıkılan Alsancak Stadı Altay-Hatayspor maçıyla seyirciyle tekrar buluştu. En son Göztepe-Hatayspor maçı oynanan stadyum, kapılarını yine bir Hatay maçıyla açtı ve 7.5 yıl sonra seyirciyle buluştu. İşte tribünden kareler...
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