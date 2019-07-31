31 Temmuz 2019, Çarşamba
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İşte dört büyüklerin yeni transferlerle ilk 11'leri! Şampiyonluğun favorisi...
Spor Toto Süper Lig'de yeni sezon yaklaşırken, dört büyükler transfer çalışmalarını sürdürüyor. Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor golcü arayışlarına devam ederken, Beşiktaş ise önceliğini stopere verdi. İşte şu ana kadar yapılan transferlerle dört büyüklerin yeni sezon ilk 11'leri;
Giriş Tarihi: 31.07.2019 16:00
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