Fenerbahçede o veriler silinmedi

16 Ekim 2018, Salı
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Fenerbahçe'de o veriler silinmedi
Analiz ekibinin Samandıra'da 4k kamera ile kaydettiği verilerin 4K teknolojisi ile çekildiğ i için çok yüksek boyuta sahip olduğu ortaya çık. Fenerbahçe Külübü'nün internet üzerinden bir veri depolama sistemi satın aldığı ve tüm bilgilerin bu sistemde kayıtlı olduğu belirlendi...
Giriş Tarihi: 16.10.2018 00:14 Güncelleme Tarihi: 16.10.2018 00:15
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