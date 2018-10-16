    16 Ekim 2018, Salı

    A SPOR GALERİ

    Fenerbahçe'de o veriler silinmedi

    Analiz ekibinin Samandıra'da 4k kamera ile kaydettiği verilerin 4K teknolojisi ile çekildiğ i için çok yüksek boyuta sahip olduğu ortaya çık. Fenerbahçe Külübü'nün internet üzerinden bir veri depolama sistemi satın aldığı ve tüm bilgilerin bu sistemde kayıtlı olduğu belirlendi...

    Giriş Tarihi: 16.10.2018 00:14 Güncelleme Tarihi: 16.10.2018 00:15
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    Fenerbahçe'de o veriler silinmedi
    Fenerbahçede o veriler silinmedi

    Fener'de 3 yardımcı antrenörle yolların ayrılması ve 3 futbolcunun da kadro dışı bırakılmasıyla gerçekleşen operasyonun yankıları devam ediyor...

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    Fenerbahçe'de o veriler silinmedi
    Fenerbahçede o veriler silinmedi

    Takvim, operasyonla ilgili önemli bir bilgiye daha ulaştı. Başkan Ali Koç, FB TV'de geçen sezonun verilerinin silindiğini açıklamıştı.

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    Fenerbahçe'de o veriler silinmedi
    Fenerbahçede o veriler silinmedi

    Hatta gönderilen 3 antrenörün verileri kendi maillerine aldıktan sonra dışarı sızdırdığını söylemişti.

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    Fenerbahçe'de o veriler silinmedi
    Fenerbahçede o veriler silinmedi

    Yüksek boyutta olduğu için

    Bir yılda 500'e yakın idman ve maç verileri 4 kamera ile 4K teknolojisi kullanılarak çekildiği için bilgilerin çok yüksek boyuta sahip olduğu belirlendi.

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    Fenerbahçe'de o veriler silinmedi
    Fenerbahçede o veriler silinmedi

    Fenerbahçe Kulübü'nün bunun için internet üzerinden bir veri depolama sistemi satın aldığı ifade edildi.

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