Fenerbahçede o veriler silinmedi

Fenerbahçe'de o veriler silinmedi

Analiz ekibinin Samandıra'da 4k kamera ile kaydettiği verilerin 4K teknolojisi ile çekildiğ i için çok yüksek boyuta sahip olduğu ortaya çık. Fenerbahçe Külübü'nün internet üzerinden bir veri depolama sistemi satın aldığı ve tüm bilgilerin bu sistemde kayıtlı olduğu belirlendi...

Giriş Tarihi: 16.10.2018 00:14 Güncelleme Tarihi: 16.10.2018 00:15 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





