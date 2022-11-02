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FENERBAHÇE HABERLERİ - F.Bahçe devre arası geri çağıracak! Savunma sıkıntısına çözüm aranıyor

FENERBAHÇE HABERLERİ - F.Bahçe devre arası geri çağıracak! Savunma sıkıntısına çözüm aranıyor

Hücum performansıyla Avrupa'nın zirvesini zorlayan Fenerbahçe'de savunma hattı endişe veriyor. Son olarak Süper Lig'in 12. haftasında İstanbulspor'a 5 gol atmasına karşın kalesinde 2 gol gördü. Sakat oyuncuların da bulunduğu savunma hattına takviye yapmak isteyen sarı-lacivertli ekip çareyi kiralık gönderdiği genç yıldız adayını devre arası takıma geri çağırmakla buldu. İşte haberin detayları... | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Yayın Tarihi: 02.11.2022- 06:07 Güncelleme Tarihi: 02.11.2022- 06:07
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FENERBAHÇE HABERLERİ - F.Bahçe devre arası geri çağıracak! Savunma sıkıntısına çözüm aranıyor

Fenerabahçe, Süper Lig'in 12. haftasında İstanbulspor'u sahasında 5-2 mağlup etmeyi başardı.

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