FENERBAHÇE HABERLERİ - F.Bahçe devre arası geri çağıracak! Savunma sıkıntısına çözüm aranıyor

Fenerabahçe, Süper Lig'in 12. haftasında İstanbulspor'u sahasında 5-2 mağlup etmeyi başardı. Sarı-lacivertliler 5 gollü galibiyete sevindi. Ancak yenilen 2 gol savunmada endişeye yol açtı. Portekizli teknik direktör Jorge Jesus problemin ana kaynağını bir an önce çözmenin yollarını arıyor. Fenerbahçe'nin savunma hattında yaşadığı sakatlık problemleri teknik ekibi yeni arayışlara itti. Takvim'in haberine göre Fenerbahçe, sezon başında kiralık verdiği 18 yaşındaki genç stoper Emir Ortakaya'yı ocak ayında geri çağırmayı planlıyor. Emir Ortakaya bu sezon Göztepe formasıyla 10 maça çıktı. Genç oyuncu bu maçların tümünde 90 dakika sahada kaldı. 2 karşılaşmada sarı kart gördü. Ortakaya, gösterdiği performansla göz doldurdu. Sol ayaklı futbolcu, hem stoper hem sol bek mevkilerinde oynayabiliyor. 18'lik stoperin Fenerbahçe ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Emir Ortakaya'nın Ocak ayında geri dönmesi durumunda Luan Peres'in alternatifi olabileceği ifade edildi. Defansın göbeğinde sol stoper olarak görev yapan genç oyuncu Göztepe taraftarının sevgilisi oldu. Hem yaptığı müdahalelerle dikkat çeken hem de oyun kurma yeteneği ile göze giren Emir, Türk futbolunda geleceği en parlak isimler arasında gösterilmeye başlandı..