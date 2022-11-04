FENERBAHÇE HABERLERİ - Atletico Madrid'in Crespo pişmanlığı! 2 milyon euro için...
Geçtiğimiz sezon Portekiz Ligi ekiplerinden Estoril Praia takımından transfer olan Miguel Crespo, performansı ile göz dolduruyor. Sezon başında İspanyol devi Atletico Madrid, yıldız orta saha için sarı-lacivertlilerin kapısını çalmıştı Ancak iki ekip anlaşmaya varamamıştı. Madrid ekibi Crespo'nun değerinin artması ile adeta şoka uğradı. İşte haberin detayları... | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Yayın Tarihi: 04.11.2022- 06:15 Güncelleme Tarihi: 04.11.2022- 06:15