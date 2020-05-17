FC Köln-Mainz 05 maçında dikkat çeken o kare!

Yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını spor faaliyetlerini de vurmuş ve spor müsabakalarına süresiz ara verilmişti. Almanya'da en son Bundesliga maçı 11 Mart'ta oynanmıştı. Normalleşme adımları kapsamında Almanya'da karşılaşmalar, yaklaşık 2 ay sonra tekrar başladı. 26. haftanın karşılaşması FC Köln ve Mainz 05 arasında oynanan karşılaşmada ise dikkat çeken bir kare vardı. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi: 17.05.2020 17:05 Güncelleme Tarihi: 17.05.2020 17:16 ABONE OL