17 Mayıs 2020, Pazar

A SPOR GALERİ

FC Köln-Mainz 05 maçında dikkat çeken o kare!

Yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını spor faaliyetlerini de vurmuş ve spor müsabakalarına süresiz ara verilmişti. Almanya'da en son Bundesliga maçı 11 Mart'ta oynanmıştı. Normalleşme adımları kapsamında Almanya'da karşılaşmalar, yaklaşık 2 ay sonra tekrar başladı. 26. haftanın karşılaşması FC Köln ve Mainz 05 arasında oynanan karşılaşmada ise dikkat çeken bir kare vardı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 17.05.2020 17:05 Güncelleme Tarihi: 17.05.2020 17:16
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FC Köln-Mainz 05 maçında dikkat çeken o kare!

Almanya Bundesliga, yaklaşık 2 ay aradan sonra 26. hafta karşılaşmalarıyla tekrar başladı.

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FC Köln-Mainz 05 maçında dikkat çeken o kare!

FC Köln'ün sahasında Mainz 05'i ağırladığı maçta ise dikkat çeken bir kare vardı.

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FC Köln-Mainz 05 maçında dikkat çeken o kare!

YEDEK KULÜBESİNDE YER OLMAYINCA...

Corona virüsü tedbirleri kapsamında mesafeli oturan oyuncular, yedek kulübesinde yer kalmayınca bazı futbolcular tribüne çıktı ve buradan maçı takip ettiler.

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FC Köln-Mainz 05 maçında dikkat çeken o kare!

İşte FC Köln-Mainz 05 karşılaşmasından kareler...

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FC Köln-Mainz 05 maçında dikkat çeken o kare!
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