13 Şubat 2019, Çarşamba

A SPOR GALERİ

Emiliano Sala'nın sır gibi saklanan sevgilisi ilk kez ortaya çıktı!

Fransa'nın Nantes kulübünden Premier Lig ekibindeki Cardiff'e transfer olan Emiliano Sala'yı İngiltere'ye götüren uçak Manş Denizi üzerinde radardan kaybolmuştu. Neredeyse tüm dünya günlerce Emiliano Sala'nın akıbetini merak etti. Ve acı gerçek günler sonra ortaya çıktı. Önce Emiliano Sala'nın düşen uçağına ardından cesedine ulaşıldı. Şimdi de merakla beklenen kadın, Emiliano Sala'nın sevgilisi ortaya çıktı.

Giriş Tarihi: 12.02.2019 17:33 Güncelleme Tarihi: 12.02.2019 17:58
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Emiliano Sala'nın sır gibi saklanan sevgilisi ilk kez ortaya çıktı!

Uzun uğraşlar sonucu Sala'nın içinde bulunduğu uçağın enkazı Manş Denizi'nde bulundu. Uçakta bir ceset vardı.

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Emiliano Sala'nın sır gibi saklanan sevgilisi ilk kez ortaya çıktı!

Yapılan araştırmalar sonucunda uçaktaki cesedin Arjantinli futbolcu Emiliano Sala'ya ait olduğu belirlendi.

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Emiliano Sala'nın sır gibi saklanan sevgilisi ilk kez ortaya çıktı!

Sala ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

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Emiliano Sala'nın sır gibi saklanan sevgilisi ilk kez ortaya çıktı!

Futbolcunun sır gibi saklanan sevgilisi, Luiza Ungerer ortaya çıktı.

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Emiliano Sala'nın sır gibi saklanan sevgilisi ilk kez ortaya çıktı!

Luiza Ungerer, Brezilyalı fakat Avrupa'da yaşıyor.

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