23 Ocak 2019, Çarşamba

A SPOR GALERİ

Dünya şaşkın! Muhammed Salah'a ulaşılamıyor...

Liverpool'un Mısırlı yıldız oyuncusu Muhammed Salah, İngiltere'de adeta gündeme oturdu ve kimsenin ne olduğunun bilmediği, anlayamadığı bir durum yaşattı...

Giriş Tarihi: 23.01.2019 23:19
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Dünya şaşkın! Muhammed Salaha ulaşılamıyor...

Dünya futbolunun en önemli yıldızları arasında yer alan Mohamed Salah, sevenlerini üzdü...

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Dünya şaşkın! Muhammed Salaha ulaşılamıyor...

Liverpool'un Mısırlı yıldız futbolcusu Salah'ın, başta İngiltere olmak üzere Dünya'da adeta gündemi değiştirdi.

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Dünya şaşkın! Muhammed Salaha ulaşılamıyor...

Salah'ın sevenleri ona ait Facebook, Twitter ve Instagram hesaplarına erişim sağlayamadı.

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Dünya şaşkın! Muhammed Salaha ulaşılamıyor...

Ülke gündemini değiştiren konu hakkında yıldız futbolcu tarafından herhangi bir açıklama yapılmadı.

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Dünya şaşkın! Muhammed Salaha ulaşılamıyor...

Sosyal medyada ise söz konusu durumun Salah'ın dün yaptığı bir paylaşımla ilgisi olabileceği iddiaları konuşuluyor.

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