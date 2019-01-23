Galatasarayın istediği futbolcu hayatını kaybetti (Futbolcu ölümleri)

SES KAYDI ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan Sala'ya ait olduğu doğrulanan bir ses kaydı ortaya çıktı. Sala'nın ses kaydı şu şekilde:

"Selam millet, nasılsınız? Millet ben öldüm. Nantes'deydim ve burada işlerim vardı, işler asla bitmiyor. Asla bitmiyor. Asla. Düşecekmiş gibi görünen bir uçaktayım ve Cardiff'e gidiyorum, çılgınlık. Yarın başlamış olacağız, öğleden sonra yeni takımımdaki çocuklarla antrenmana başlayacağız. Bakalım neler olacak. Kardeşlerim sizler nasılsınız? İyi misiniz? 1.5 saat içinde benden haber alamazsanız, beni arayacak birini gönderecekler mi bilmiyorum çünkü beni bulamazlarsa biliyorsunuz. Baba, çok korkuyorum"