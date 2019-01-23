23 Ocak 2019, Çarşamba

A SPOR GALERİ

Galatasaray'ın istediği futbolcu hayatını kaybetti (Futbolcu ölümleri)

Tüm dünya Emiliano Sala'nın akıbetini merak ediyor... Cardiff City'nin rekor transferi Emiliano Sala'yı taşıyan uçaktan haber alınamıyor. Öte yandan yıldız golcüye ait bir ses kaydı ortaya çıktı. Arama kurtarma ekipleri, Sala'yı taşıyan uçağın düştüğünü düşündüklerini belirtti. Daha önce Galatasaray'ın da ilgilendiği Emiliano Salo, Galatasaray için bir ilk değil. Galatasaray'ın ilgilendiği bir isim daha hayatını kaybetmişti. İşte şoke eden futbolcu ölümleri.

Giriş Tarihi: 23.01.2019 10:23 Güncelleme Tarihi: 23.01.2019 11:12
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Galatasarayın istediği futbolcu hayatını kaybetti (Futbolcu ölümleri)

EMILIANO SALA ÖLDÜ MÜ?

Dünya bu sorunun yanıtını merak ediyor. Premier lig ekiplerinden Cardiff City'nin yeni transferi Arjantinli Emiliano Sala'yı taşıyan uçak radardan kayboldu. Futbolcuyu taşıyan uçaktan haber alınamıyor.

Pazartesi gecesi Fransa'nın Nantes şehrinden Galler'in başkenti Cardiff'e hareket eden Piper Malibu marka jet ile irtibat, Manş Denizi'nde bulunan Guernsey Adası yakınlarında kesildi.

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Galatasarayın istediği futbolcu hayatını kaybetti (Futbolcu ölümleri)

Büyük Britanya Meteoroloji Servisi ise uçuş sırasında hava durumunun ve rüzgar hızının çok kötü düzeyde olmadığı ancak arama çalışmaları esnasında yağış ve rüzgar hızının yükseldiğini paylaştı.

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Galatasarayın istediği futbolcu hayatını kaybetti (Futbolcu ölümleri)

Arama kurtarma çalışmaları için "Channel Adaları, İngiltere ve Fransa'nın katılımıyla yapılan 15 saatlik aramada suda bazı nesnelere rastlandı." ifadesi kullanıldı.

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Galatasarayın istediği futbolcu hayatını kaybetti (Futbolcu ölümleri)

SES KAYDI ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan Sala'ya ait olduğu doğrulanan bir ses kaydı ortaya çıktı. Sala'nın ses kaydı şu şekilde:

"Selam millet, nasılsınız? Millet ben öldüm. Nantes'deydim ve burada işlerim vardı, işler asla bitmiyor. Asla bitmiyor. Asla. Düşecekmiş gibi görünen bir uçaktayım ve Cardiff'e gidiyorum, çılgınlık. Yarın başlamış olacağız, öğleden sonra yeni takımımdaki çocuklarla antrenmana başlayacağız. Bakalım neler olacak. Kardeşlerim sizler nasılsınız? İyi misiniz? 1.5 saat içinde benden haber alamazsanız, beni arayacak birini gönderecekler mi bilmiyorum çünkü beni bulamazlarsa biliyorsunuz. Baba, çok korkuyorum"

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Galatasarayın istediği futbolcu hayatını kaybetti (Futbolcu ölümleri)

GALATASARAY'IN YAKIN TAKİBİNDEYDİ

Yaz aylarında Galatasaray'dan transfer teklifi alan yıldız golcü, teklifin reddedilmesi üzerine hayal kırıklığı yaşadığını dile getirmişti.

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