Galatasarayın istediği futbolcu hayatını kaybetti (Futbolcu ölümleri)

23 Ocak 2019, Çarşamba
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Galatasaray'ın istediği futbolcu hayatını kaybetti (Futbolcu ölümleri)
Tüm dünya Emiliano Sala'nın akıbetini merak ediyor... Cardiff City'nin rekor transferi Emiliano Sala'yı taşıyan uçaktan haber alınamıyor. Öte yandan yıldız golcüye ait bir ses kaydı ortaya çıktı. Arama kurtarma ekipleri, Sala'yı taşıyan uçağın düştüğünü düşündüklerini belirtti. Daha önce Galatasaray'ın da ilgilendiği Emiliano Salo, Galatasaray için bir ilk değil. Galatasaray'ın ilgilendiği bir isim daha hayatını kaybetmişti. İşte şoke eden futbolcu ölümleri.
Giriş Tarihi: 23.01.2019 10:23 Güncelleme Tarihi: 23.01.2019 11:12
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