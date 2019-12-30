30 Aralık 2019, Pazartesi

A SPOR GALERİ

Bu detay dikkat çekti! İşte ilk yarının panoraması...

Süper Lig 2019-2020 Cemil Usta Sezonu'nda ilk yarı sona erdi. Topladığı 37 puanla yarışın ilk bölümünü zirvede tamamlayan Demir Grup Sivasspor lige damga vururken, Medipol Başakşehir 33, Trabzonspor 32, Fenerbahçe 31, Beşiktaş 30, Alanyaspor 29 ve Galatasaray 27 puanla lideri takip etti. Peki hangi takım hangi istatistiklerde öne çıktı? İşte tüm ayrıntılar...

Giriş Tarihi: 30.12.2019 12:36 Güncelleme Tarihi: 30.12.2019 13:08
  • 1
  • 14
Bu detay dikkat çekti! İşte ilk yarının panoraması...

Süper Lig'de ilk yarıyı liderlik koltuğunda bitiren Demir Grup Sivasspor, başarılı istatistikleriyle dikkat çekti. Kırmızı-beyazlılar en çok gol atan, en az mağlup olan, en çok galibiyet alan, iç sahada en başarılı, dış sahada en çok gol atan takım olarak birçok istatistikte ilk basamakta yer aldı.

  • 2
  • 14
Bu detay dikkat çekti! İşte ilk yarının panoraması...

İSTATİSTİKLERDE EN İYİ SİVASSPOR, EN KÖTÜ KAYSERİSPOR

Süper Lig'de ilk yarıyı 37 puanla lider kapatan Demir Grup Sivasspor, 35 golle en çok gol atan takım unvanını Trabzonspor ile paylaşırken, aynı zamanda 2 yenilgiyle de Medipol Başakşehir ile birlikte en az mağlup olan takım. Sahadan 11 kez 3 puanla ayrılan Sivas ekibi, en çok galibiyet alan takım olarak da zirvede yer alırken, 16 golle de dış sahada en çok gol atan takım unvanını Gençlerbirliği ile paylaştı.

  • 3
  • 14
Bu detay dikkat çekti! İşte ilk yarının panoraması...

Demir Grup Sivasspor, sezonun ilk yarısında sahasında oynadığı 9 karşılaşmada yenilgi yüzü görmezken, söz konusu maçlarda 8 galibiyet ve 1 beraberlik aldı. Kırmızı-beyazlılar 9 müsabakada 19 gol atarken kalesinde ise 5 gol gördü ve iç sahada oynadığı maçlarda 25 puan topladı.

  • 4
  • 14
Bu detay dikkat çekti! İşte ilk yarının panoraması...

İlk yarı sonunda 10 puan ile ligde son sırada yer alan İstikbal Mobilya Kayserispor ise çizdiği başarısız grafikle en kötü istatistiğe imza atan takım oldu. Sarı-kırmızılılar, 42 golle kalesinde en çok gol gören, 2 galibiyetle en az 3 puan alan, 11 yenilgiyle en çok mağlup olan ve dış sahada galibiyet alamayan takım oldu.

  • 5
  • 14
Bu detay dikkat çekti! İşte ilk yarının panoraması...

FENERBAHÇE EVİNDE GOL OLUP YAĞDI

Süper Lig'in ilk yarısında inişli-çıkışlı bir performans gösteren Ersun Yanal'ın Fenerbahçe'si, sahasında oynadığı mücadelelerde attığı 24 gol ile sezonun ilk yarısında iç sahada en çok gol atan takım unvanının sahibi oldu. Sarı-lacivertliler sahasında oynadığı 8 karşılaşmada 6 galibiyet, 1 beraberlik alırken, 1 kez mağlubiyet yaşadı. Fenerbahçe, söz konusu 8 maçta rakip kalelere 24 gol bıraktı, kalesinde ise 9 gol gördü. Sarı-lacivertliler sezonun ilk yarısında sahasında karşılaştığı Trabzonspor ile berabere kalırken, Beşiktaş'ı mağlup etti ve Kadıköy'de oynadığı büyük maçlardaki yenilmezlik serisini sürdürmüş oldu.

BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör