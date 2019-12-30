Bu detay dikkat çekti! İşte ilk yarının panoraması...

İSTATİSTİKLERDE EN İYİ SİVASSPOR, EN KÖTÜ KAYSERİSPOR

Süper Lig'de ilk yarıyı 37 puanla lider kapatan Demir Grup Sivasspor, 35 golle en çok gol atan takım unvanını Trabzonspor ile paylaşırken, aynı zamanda 2 yenilgiyle de Medipol Başakşehir ile birlikte en az mağlup olan takım. Sahadan 11 kez 3 puanla ayrılan Sivas ekibi, en çok galibiyet alan takım olarak da zirvede yer alırken, 16 golle de dış sahada en çok gol atan takım unvanını Gençlerbirliği ile paylaştı.