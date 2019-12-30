30 Aralık 2019, Pazartesi
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Bu detay dikkat çekti! İşte ilk yarının panoraması...
Süper Lig 2019-2020 Cemil Usta Sezonu'nda ilk yarı sona erdi. Topladığı 37 puanla yarışın ilk bölümünü zirvede tamamlayan Demir Grup Sivasspor lige damga vururken, Medipol Başakşehir 33, Trabzonspor 32, Fenerbahçe 31, Beşiktaş 30, Alanyaspor 29 ve Galatasaray 27 puanla lideri takip etti. Peki hangi takım hangi istatistiklerde öne çıktı? İşte tüm ayrıntılar...
Giriş Tarihi: 30.12.2019 12:36 Güncelleme Tarihi: 30.12.2019 13:08
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