30 Aralık 2019, Pazartesi

A SPOR GALERİ

Türk sporunda tarihi yıl! İşte sporda 2019 Almanağı

Oldukça hareketli geçen 2019 yılında sporseverler olarak hem kulüp hem milli takım bazında pek çok hayal kırıklığı ve sevinç yaşadık, yurt içinde ve yurt dışında çeşitli spor dallarında büyük başarılara şahit olduk. Peki, geride bıraktığımız koca bir yılda yüzümüzü neler güldürdü, nelere üzüldük? Hangi spor haberlerini okuduk, hangi başarıları ayakta alkışladık? İşte sizler için özel olarak hazırladığımız Sporda 2019 Almanağı...

Giriş Tarihi: 30.12.2019 02:32 Güncelleme Tarihi: 30.12.2019 08:58
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Türk sporunda tarihi yıl! İşte Sporda 2019 Almanağı

FUTBOL - AVRUPA'YA SELAM!

Teknik direktör Şenol Güneş ile yeni bir döneme giren A Milli Futbol Takımı, H Grubu'nda aldığı 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgiyle 2020 Avrupa Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı.

22 Mart'ta Arnavutluk galibiyetiyle başlayan serüven, 17 Kasım'daki Andorra zaferiyle sona erdi. Ay-yıldızlılar, 5. kez bu dev organizasyonda yer almaya hak kazandı.

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Türk sporunda tarihi yıl! İşte Sporda 2019 Almanağı

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Milli futbolcular Ozan Kabak ile Merih Demiral, UEFA'nın 2019 yılında takip edilmesi gereken genç futbolcular listesinde yer aldı.

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Türk sporunda tarihi yıl! İşte Sporda 2019 Almanağı

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Barcelona forması giyen Lionel Messi, La Liga'da toplam 435 maçta 400 gole ulaştı.

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Türk sporunda tarihi yıl! İşte Sporda 2019 Almanağı

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Arjantinli Emiliano Sala'nın içinde olduğu uçak Fransa'nın Nantes şehrinden Galler'in başkenti Cardiff'e doğru seyir halindeyken, Manş Denizi üzerinde kayboldu.

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Türk sporunda tarihi yıl! İşte Sporda 2019 Almanağı

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İspanya'da vergi kaçırmakla suçlanan Cristiano Ronaldo'ya 23 ay hapis ve toplamda 18.7 milyon avro para cezası verildi. CR7, iki yıldan az ceza aldığı için cezaevine girmedi.

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