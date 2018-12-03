03 Aralık 2018, Pazartesi

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Avrupa'da kaç Türk takımı yer alacak?

UEFA, 2021-2022 sezonundan itibaren kulüpler düzeyinde yeni bir turnuva düzenleneceğini açıkladı. Peki, adı henüz belirlenmeyen bu turnuvayla Türkiye'nin Avrupa kupalarına katılacak takım sayısı artacak mı? Üç kupa organizasyonunda neler değişecek? İşte tüm merak edilen soruların cevabı...

Giriş Tarihi: 03.12.2018 10:37 Güncelleme Tarihi: 03.12.2018 10:43
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Avrupada kaç Türk takımı yer alacak?

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre 2021-2022 sezonundan itibaren Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'ne ek olarak üçüncü bir turnuva hayata geçirilecek.

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Avrupada kaç Türk takımı yer alacak?

Yeni turnuvada 32 takım, dörderli 8 grupta mücadele edecek ve karşılaşmalar perşembe günleri oynanacak. Gruplarını lider tamamlayan takımlar, doğrudan son 16 turuna kalacak.

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Avrupada kaç Türk takımı yer alacak?

Grupları ikinci sırada bitiren ekiplerle UEFA Avrupa Ligi gruplarında üçüncü olan takımlar, yeni turnuvanın play-off turunda yer alacak ve yoluna son 16 turunda devam edecek.

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Avrupada kaç Türk takımı yer alacak?

Gruplardan sonra eleme usulüyle oynanacak maçların ardından turnuvanın şampiyonu belirlenecek.

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Avrupada kaç Türk takımı yer alacak?

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üçüncü turnuvasının şampiyonu, bir sonraki sezon UEFA Avrupa Ligi'ne katılma hakkı kazanacak.

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