Avrupada kaç Türk takımı yer alacak?

Avrupa'da kaç Türk takımı yer alacak?

UEFA, 2021-2022 sezonundan itibaren kulüpler düzeyinde yeni bir turnuva düzenleneceğini açıkladı. Peki, adı henüz belirlenmeyen bu turnuvayla Türkiye'nin Avrupa kupalarına katılacak takım sayısı artacak mı? Üç kupa organizasyonunda neler değişecek? İşte tüm merak edilen soruların cevabı...

Giriş Tarihi: 03.12.2018 10:37 Güncelleme Tarihi: 03.12.2018 10:43 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





