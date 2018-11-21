    22 Kasım 2018, Perşembe

    A SPOR GALERİ

    2018-2019 sezonu sonunda sözleşmesi bitecek yıldızlar

    İşte 2018-2019 sezonu sonunda sözleşmesi bitecek yıldızlar:

    Giriş Tarihi: 21.11.2018 20:17 Güncelleme Tarihi: 22.11.2018 09:24
    • 1
    • 16
    2018-2019 sezonu sonunda sözleşmesi bitecek yıldızlar

    Toby Alderweireld

    • 2
    • 16
    2018-2019 sezonu sonunda sözleşmesi bitecek yıldızlar

    Balotelli

    • 3
    • 16
    2018-2019 sezonu sonunda sözleşmesi bitecek yıldızlar

    David Luiz

    • 4
    • 16
    2018-2019 sezonu sonunda sözleşmesi bitecek yıldızlar

    David de Gea

    • 5
    • 16
    2018-2019 sezonu sonunda sözleşmesi bitecek yıldızlar

    Fabregas

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