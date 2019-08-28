28 Ağustos 2019, Çarşamba

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Süper Lig'de Quaresma bombası! İşte yeni takımı

Süper Lig'de transfer bombası patlamak üzere. Geçtiğimiz günlerde kulübü Beşiktaş tarafından yapılan açıklamayla siyah-beyazlı kulübe veda edeceği kesinlik kazanan Portekizli yıldız futbolcu Ricardo Quaresma'nın Süper Lig ekibiyle anlaşmaya vardığı ortaya çıktı. İşte yıldız futbolcunun transferinde son gelişmeler...

Giriş Tarihi: 28.08.2019 13:18 Güncelleme Tarihi: 28.08.2019 13:21
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Süper Lig'de Quaresma bombası! İşte yeni takımı

Ricardo Quaresma bombası patladı! Dünyaca ünlü yıldız kanat oyuncusu yeni sezonda da İstanbul'da... Detaylar şöyle;

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Süper Lig'de Quaresma bombası! İşte yeni takımı

Siyah-beyazlı takımda iki ayrı dönemde toplam 8. sezonunu geçiren 36 yaşındaki kanat oyuncusu, Göztepe ile yapılan Süper Lig maçında yedek kulübesinde yer almıştı.

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Süper Lig'de Quaresma bombası! İşte yeni takımı

Son olarak Beşiktaş Yönetimi, Ricardo Quaresma'ya, yeni sezon kadroda düşünülmediğini iletmişti.

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Süper Lig'de Quaresma bombası! İşte yeni takımı

Q7 sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Başkan tarafından artık takımın bir parçası olmak istenmediğim konusunda bilgilendirildim. Anlayışınız ve desteğiniz için hepinize teşekkür ederim" ifadelerini kullanmıştı.

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Süper Lig'de Quaresma bombası! İşte yeni takımı

36 yaşındaki yıldız, zaman kaybetmeden menajerine talimat verdi ve transfer hareketliliği hemen başladı.

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