28 Ağustos 2019, Çarşamba
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Süper Lig'de Quaresma bombası! İşte yeni takımı
Süper Lig'de transfer bombası patlamak üzere. Geçtiğimiz günlerde kulübü Beşiktaş tarafından yapılan açıklamayla siyah-beyazlı kulübe veda edeceği kesinlik kazanan Portekizli yıldız futbolcu Ricardo Quaresma'nın Süper Lig ekibiyle anlaşmaya vardığı ortaya çıktı. İşte yıldız futbolcunun transferinde son gelişmeler...
Giriş Tarihi: 28.08.2019 13:18 Güncelleme Tarihi: 28.08.2019 13:21
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