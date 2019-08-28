Beşiktaş Barcelonalı yıldıza kancayı taktı!

Süper Lig'de ilk 2 hafta sonunda 3 puan toplayarak 8. sırada bulunan Siyah-Beyazlılar transfer sezonunun kapanmasına az bir süre kala vitesi yükseltti. Son olarak Premier Lig ekiplerinden Tottenham'da forma giyen N'Koudou'yu kadrosuna katan Kartal, bombaları patlatmaya hazırlanıyor. Bu isimlerden biri de Barcelona'da forma giyen yıldız isim. İşte Beşiktaş'ın transfer gündemi...