28 Ağustos 2019, Çarşamba

A SPOR GALERİ

Beşiktaş Barcelonalı yıldıza kancayı taktı!

Süper Lig'de ilk 2 hafta sonunda 3 puan toplayarak 8. sırada bulunan Siyah-Beyazlılar transfer sezonunun kapanmasına az bir süre kala vitesi yükseltti. Son olarak Premier Lig ekiplerinden Tottenham'da forma giyen N'Koudou'yu kadrosuna katan Kartal, bombaları patlatmaya hazırlanıyor. Bu isimlerden biri de Barcelona'da forma giyen yıldız isim. İşte Beşiktaş'ın transfer gündemi...

Giriş Tarihi: 28.08.2019 01:47 Güncelleme Tarihi: 28.08.2019 07:09
  • 1
  • 30
Beşiktaş Barcelonalı yıldıza kancayı taktı!

Süper Lig'e 2'de 1 yaparak ikinci hafta sonunda 3 puan toplayan Siyah-Beyazlılar'da transfer harekatı devam ediyor..

  • 2
  • 30
Beşiktaş Barcelonalı yıldıza kancayı taktı!

İlk hafta mücadelesinde perdeyi Sivasspor karşılaşmasıyla açan Kartal, deplasmanda karşılaştığı rakibin 3-0'lık şok bir skorla boyun eğerken, ikinci hafta evinde İzmir ekibi Göztepe'yi 3-0 mağlup ederek taraftarının yüzünü güldürmüştü.

  • 3
  • 30
Beşiktaş Barcelonalı yıldıza kancayı taktı!

2 Eylül'de sona erecek olan transfer sezonu öncesi kadrodaki eksikleri göre Abdullah Avcı'da yönetime transfer yapılması yönünde talimat vermişti.

  • 4
  • 30
Beşiktaş Barcelonalı yıldıza kancayı taktı!

Yapılacak transferlerin yanında takımdan da bazı isimlerin gönderilmesi gündemde olan isimlerin başında Portekizli yıldız Quaresma gelirken, Bologno'ya transfer olan Medel arkadaşlarıyla vedalaşarak kulüpten ayrıldı.

  • 5
  • 30
Beşiktaş Barcelonalı yıldıza kancayı taktı!

İşte N'Koudou'nun ardından bombaları patlatmaya hazırlanıyor. Bu isimlerin başında ise Barçalı yıldız Rafinha geliyor işte detaylar.

BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör