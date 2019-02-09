09 Şubat 2019, Cumartesi

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Şenol Güneş, Milli Takım'la anlaştı! İşte yerine gelecek isim...

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Milli Takım'la anlaşmaya vardı. Güneş, sezon sonuna kadar hem Beşiktaş'ı hem Milli Takım'ı çalıştıracak.

Giriş Tarihi: 09.02.2019 15:09 Güncelleme Tarihi: 09.02.2019 15:22
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Şenol Güneş, Milli Takım'la anlaştı! İşte yerine gelecek isim...

Yaptığı tüm açıklamalarda "Beşiktaş'tan ayrılırsam Milli Takım'a giderim" diyen Şenol Güneş, Milli Takım'la anlaştı.

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Şenol Güneş, Milli Takım'la anlaştı! İşte yerine gelecek isim...

Taraflar arasında anlaşma sağlanırken resmi açıklamanın pazartesi günü yapılması bekleniyor.

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Şenol Güneş, Milli Takım'la anlaştı! İşte yerine gelecek isim...

İki takımı aynı anda çalıştırma konusunda Şenol Güneş'in henüz son kararını vermediği öğrenildi. Türkiye Futbol Federasyonu ise tecrübeli teknik adamın Mart ayında oynanacak olan Moldova ve Arnavutluk maçlarında takımın başında olmasını istiyor.

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Şenol Güneş, Milli Takım'la anlaştı! İşte yerine gelecek isim...

Şenol Güneş'in ardından görevi, Güneş'in yardımcısı Guti'nin kalacağı öğrenildi.

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Şenol Güneş, Milli Takım'la anlaştı! İşte yerine gelecek isim...

Guti'nin sezon sonuna kadar iyi bir performans göstermesi durumunda, yeni sezonda da takımda kalabeliciği belirtildi.

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