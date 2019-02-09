Şenol Güneş, Milli Takım'la anlaştı! İşte yerine gelecek isim...

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Milli Takım'la anlaşmaya vardı. Güneş, sezon sonuna kadar hem Beşiktaş'ı hem Milli Takım'ı çalıştıracak.