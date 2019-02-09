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Flaş iddia! Beşiktaş'ta Şenol Güneş dönemi bitti!

2 Haziran 2015'te Beşiktaş'a imza atan Şenol Güneş ile yollar ayrılıyor. Karar bugün Bursa maçından sonra açıklanacak.

Giriş Tarihi: 09.02.2019 11:08 Güncelleme Tarihi: 09.02.2019 11:09
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Flaş iddia! Beşiktaş'ta Şenol Güneş dönemi bitti!

Fanatik'in iddiasına göre: İlk iki sezonunda Beşiktaş'ta şampiyonluk yaşayan, geçen yıldan sonra bu yıl da zirvenin uzağında kalan Şenol Güneş'in Beşiktaş ile yolları ayrılıyor.

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Flaş iddia! Beşiktaş'ta Şenol Güneş dönemi bitti!

Deneyimli teknik adam ile Başkan Fikret Orman'ın arasının iyi olmadığı, biriken sorunların tarafları ayrılık noktasına getirdiği bildirildi.

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Flaş iddia! Beşiktaş'ta Şenol Güneş dönemi bitti!

Kamuoyu önünde iki taraf uyumlu bir çalışma ortamı olduğunu söyleyen açıklamalar yapsa da kapalı kapılar ardında durumun çok farklı olduğu, sert tartışmaların yaşandığı öğrenildi.

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Flaş iddia! Beşiktaş'ta Şenol Güneş dönemi bitti!

Şenol Güneş'in özellikle Beşiktaş'a gelmesinde büyük katkısı olan Ahmet Nur Çebi yönetimden ayrıldıktan sonra kendisini yalnız hissettiği ve yönetimden gereken desteği göremediği için sıkıntılı olduğu gelen bilgiler arasında.

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Flaş iddia! Beşiktaş'ta Şenol Güneş dönemi bitti!

Bugün Bursa ile Vodafone Park'ta kritik bir mücadeleye çıkacak olan Siyah-Beyazlılar'da kararın, karşılaşmanın ardından açıklanacağı bildirildi.

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