19 Eylül 2019, Perşembe
A SPOR GALERİ
BİZE ULAŞIN
İşte Slovan Bratislava-Beşiktaş maçının muhtemel 11'i
UEFA Avrupa Ligi temsilcilerimizden Beşiktaş K Grubu'ndaki ilk karşılaşmasına bugün çıkıyor. Avrupa Ligi'ndeki ilk mücadelesine deplasmanda çıkacak olan Siyah-Beyazlı takım Slovakya'nın önemli temsilcilerinden Slovan Bratislava ile karşı karşıya gelecek. İşte Slovan Bratislava-Beşiktaş mücadelesinin muhtemel 11'leri.
Giriş Tarihi: 19.09.2019 02:25
- 1
- 45
- 2
- 45
- 3
- 45
- 4
- 45
- 5
- 45
Daha Fazla Gör
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...
- Galatasaray'da derbi öncesi şok! Fenerbahçe...
- MAÇ SONUCU l Türkiye 4-0 Moldova GOLLERİ İZLE | Türkiye 4-0 Moldova GENİŞ ÖZET
- Başkan Erdoğan: Allah nazardan saklasın
- Alexandra Stan, Fenerbahçe'ye destek verdi!
- Şener Özbayraklı Galatasaray'a imzayı attı
- Fatih Terim'den Ömer Toprak'a veto
- Pato'nun menajeri Galatasaray'a haber gönderdi: "Gelmeye hazır!"