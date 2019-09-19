İşte Slovan Bratislava-Beşiktaş maçının muhtemel 11'i

SEYİRCİSİZ OYNANACAK

Siyah-Beyazlı takımda sağ kasık adalesinde zorlanma tesbit edilen Roco son antrenmana katılmazken; Burak Yılmaz ve Oğuzhan Özyakup ise takımla çalışmıştı. Ancak teknik direktör Abdullah Avcı, üç oyuncuyu da riske etmemek için maç kadrosuna almamayı tercih etti.