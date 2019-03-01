Beşiktaş Alberto Fernandez için devrede

İspanyol çalıştırıcı, Madrid'in B takımında iyi işler yaptığını sözleşme imzalanmaması durumunda La Liga'dan pek çok takımın kendisini isteyeceğini ama Beşiktaş'a gelmesi konusunda ikna edeceğini yöneticilerle paylaştı.

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