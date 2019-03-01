01 Mart 2019, Cuma

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Beşiktaş Alberto Fernandez için devrede

Beşiktaş, Guti'nin önerdiği Real Madrid B takımından 19 yaşındaki Alberto Fernandez için yeniden devrede.

Giriş Tarihi: 01.03.2019 00:10 Güncelleme Tarihi: 01.03.2019 07:48
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Beşiktaş Alberto Fernandez için devrede

Siyah-beyazlılar yeni sezon transfer çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

FİKRET ORMAN'DAN YILDIRIM DEMİRÖREN VE ŞENOL GÜNEŞ YORUMU / İZLEYİN

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Beşiktaş Alberto Fernandez için devrede

Teknik direktör Şenol Güneş'in yardımcısı Guti, Real Madrid B takımını çalıştırdığı dönemden eski öğrencisi Alberto Fernandez'in sözleşmesinin sezon sonunda biteceğini yönetime bir kez daha iletti.

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Beşiktaş Alberto Fernandez için devrede

Sağkanatta göre yapan 19 yaşındaki oyuncunun çok yetenekli olduğunu, Real Madrid A takımına alınmayacaksa, sözleşme imzalamayı tavsiye etti.

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Beşiktaş Alberto Fernandez için devrede

İspanyol çalıştırıcı, Madrid'in B takımında iyi işler yaptığını sözleşme imzalanmaması durumunda La Liga'dan pek çok takımın kendisini isteyeceğini ama Beşiktaş'a gelmesi konusunda ikna edeceğini yöneticilerle paylaştı.

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Beşiktaş Alberto Fernandez için devrede

DJEDJE SÜRPRİZİ

Beşiktaş yönetimi, transfer çalışmalarına erken başladı. Menajerlerden gelen önerilerin dışında scout ekibinin raporunu da dikkate alan siyah-beyazlıların listesine Ankaragücü'nden Djedje'nin de dahil edildiği öğrenildi.

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