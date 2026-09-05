A Spor Beşiktaş Galerileri Fenerbahçe 1-2 Beşiktaş | MAÇTAN KARELER Fenerbahçe 1-2 Beşiktaş | MAÇTAN KARELER Trendyol Süper Lig'in 4. haftasındaki dev derbide Beşiktaş, deplasmanda Fenerbahçe'yi 2-1 yendi. İşte mücadeleden kareler... Giriş Tarihi: 05 Eylül 2026 22:19 Son Güncelleme: 05 Eylül 2026 22:21 PAYLAŞ ABONE OL YAZI A Spor'daki tüm haberleri görmek için yapacağın tek şey var! A Spor'daki tüm haberleri görmek için yapacağın tek şey var! Ada veya internet sitesine göre arama yapın aspor.com.tr Tıkla ve kaynak ekle aspor aspor.com.tr GALERÄ° DEVAM EDÄ°YOR