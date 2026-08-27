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Kauno Zalgiris 1-0 Beşiktaş | MAÇTAN KARELER

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında Kauno Zalgiris'e 1-0 mağlup oldu. İşte karşılaşmadan kareler...

Giriş Tarihi:
Kauno Zalgiris 1-0 Beşiktaş | MAÇTAN KARELER 1
Kauno Zalgiris 1-0 Beşiktaş | MAÇTAN KARELER 2
Kauno Zalgiris 1-0 Beşiktaş | MAÇTAN KARELER 3
Kauno Zalgiris 1-0 Beşiktaş | MAÇTAN KARELER 4
Kauno Zalgiris 1-0 Beşiktaş | MAÇTAN KARELER 5
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