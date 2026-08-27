A Spor Beşiktaş Galerileri Kauno Zalgiris 1-0 Beşiktaş | MAÇTAN KARELER Kauno Zalgiris 1-0 Beşiktaş | MAÇTAN KARELER Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında Kauno Zalgiris'e 1-0 mağlup oldu. İşte karşılaşmadan kareler... Giriş Tarihi: 27 Ağustos 2026 21:58 PAYLAŞ ABONE OL YAZI A Spor'daki tüm haberleri görmek için yapacağın tek şey var! A Spor'daki tüm haberleri görmek için yapacağın tek şey var! Ada veya internet sitesine göre arama yapın aspor.com.tr Tıkla ve kaynak ekle aspor aspor.com.tr GALERÄ° DEVAM EDÄ°YOR