28 Mart 2020, Cumartesi
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Dusko Tosic'ten flaş açıklama! "Geri dönmem mümkün değil"
Beşiktaş'a Süper Lig ekibi Gençlerbirliği'nden transfer olan ve siyah-beyazlı formayı 3 yıl terleten Dusko Tosic, Kara Kartal'da 2 kez şampiyonluk sevinci yaşamıştı. Bu başarılarının ardından Çin'in Guangzhou R&F takımına 4.5 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer olan Tosic, corona virüsü salgınından sonra yaşadıklarını anlattı. İşte detaylar...
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