28 Mart 2020, Cumartesi

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Dusko Tosic'ten flaş açıklama! "Geri dönmem mümkün değil"

Beşiktaş'a Süper Lig ekibi Gençlerbirliği'nden transfer olan ve siyah-beyazlı formayı 3 yıl terleten Dusko Tosic, Kara Kartal'da 2 kez şampiyonluk sevinci yaşamıştı. Bu başarılarının ardından Çin'in Guangzhou R&F takımına 4.5 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer olan Tosic, corona virüsü salgınından sonra yaşadıklarını anlattı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 28.03.2020 13:49 Güncelleme Tarihi: 28.03.2020 13:52
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Dusko Tosic'ten flaş açıklama! Geri dönmem mümkün değil

Beşiktaş'ın eski futbolcusu Dusko Tosic, Fanatik'e verdiği röportajda corona virüsüyle ilgili yaşadıklarını anlattı.

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Dusko Tosic'ten flaş açıklama! Geri dönmem mümkün değil

"Çin Ligi'nde sezonun bitmesinin ardından 1 aylığına ülkem Sırbistan'a gittim. Sonrasında Dubai'de bir süre tatil yapıp Çin'e döndüm. Çin yeni yılının kutlandığı dönemde, Ocak ayının son haftasında Dubai'den Guangzhou'ya gelmiştim. Ülkedeki Corona virüs salgınından bilgimiz vardı. Dikkatli olmaya çalışıyorduk. Çalışmalara başladığımın ilk günü idmandan sonra teknik direktörümüz yanıma geldi ve bana, 'Antrenmanını bitirdikten sonra oyalanmadan hemen evine geri dön' dedi. Ben de buna uydum."

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Dusko Tosic'ten flaş açıklama! Geri dönmem mümkün değil

"TÜRK HAVA YOLLARI'NIN SON UÇUŞUYLA AYRILDIM"

Bana, bir süre Guangzhou'daki evimde beklemem söylendi. Ardından, 'Virüs sebebiyle çalışmalar askıya alındı. Tüm yabancı oyuncular, ülkelerine geri dönebilir' bilgisi verildi. Sonrasında ben de hemen menajerimi aradım. O süreçte Çin'den yapılan uçuşlar bir bir iptal edilmeye başlanmıştı. Biz de Türk Hava Yolları'nın son uçuşunu bulabildik."

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Dusko Tosic'ten flaş açıklama! Geri dönmem mümkün değil

"Evden havalimanına giderken gördüklerim inanılmazdı. Adeta dünyanın sonu gibiydi... Ancak o durumda bile bir korku hissetmedim. Beşiktaşlı taraftarların benim için kullandığı bir lakap var: Tank! Ve bir tank, asla korkmaz! Bu yüzden ben de korku yaşamadan ve olabildiğince sakin kalarak hareket ettim."

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Dusko Tosic'ten flaş açıklama! Geri dönmem mümkün değil

"İSTANBUL'DA 1 GÜN KALDIM"

"Ve 31 Ocak'taki Çin'den Türkiye'ye son uçakla İstanbul'a geldim. Burada 1 gün kaldıktan sonra hemen ülkem Sırbistan'a gittim. 1 ay Sırbistan'da kaldım."

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