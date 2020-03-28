Dusko Tosic'ten flaş açıklama! "Geri dönmem mümkün değil"

"Evden havalimanına giderken gördüklerim inanılmazdı. Adeta dünyanın sonu gibiydi... Ancak o durumda bile bir korku hissetmedim. Beşiktaşlı taraftarların benim için kullandığı bir lakap var: Tank! Ve bir tank, asla korkmaz! Bu yüzden ben de korku yaşamadan ve olabildiğince sakin kalarak hareket ettim."