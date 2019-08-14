14 Ağustos 2019, Çarşamba

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Beşiktaş'tan yılın transfer bombası! İmza an meselesi

Süper Lig'in başlamasına kısa bir süre kala bombaları peş peşe patlayan ve oyuncu arayışlarını sürdüren Beşiktaş, transferde hız kesmiyor. Son olarak Guingamp forması giyen Pedro Rebocho'yu renklerine bağlayan siyah-beyazlılar, adı bir dönem Fenerbahçe ile de anılan yıldız futbolcuyu imza aşamasına getirdi. Beşiktaş son dakika transfer haberleri...

Giriş Tarihi: 14.08.2019 14:42 Güncelleme Tarihi: 14.08.2019 14:48
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Beşiktaş'tan yılın transfer bombası! İmza an meselesi

Spor Toto Süper Lig'de yeni sezonun başlamasına sayılı gün kala transfer çalışmaları hız kazandı.

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Beşiktaş'tan yılın transfer bombası! İmza an meselesi

Geçtiğimiz sezonu 3'üncü sırada bitirerek UEFA Avrupa Ligi'ne katılma hakkı kazanan Beşiktaş'ta golcü arayışları sürüyor.

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Beşiktaş'tan yılın transfer bombası! İmza an meselesi

Burak Yılmaz'ın sakatlığında ileri uca tecrübeli bir isim almak isteyen Kara Kartal 3 isim üzerinde duruyor.

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Beşiktaş'tan yılın transfer bombası! İmza an meselesi

Teknik direktör Abdullah Avcı, lig başlamadan transferin sonlandırılması gerektiğini yönetime iletti.

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Beşiktaş'tan yılın transfer bombası! İmza an meselesi

Beşiktaş yönetimi de en kısa zamanda yıldız futbolculardan birine imza attırmak istiyor. İşte gelişmeler...

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