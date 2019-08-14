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Beşiktaş'tan yılın transfer bombası! İmza an meselesi
Süper Lig'in başlamasına kısa bir süre kala bombaları peş peşe patlayan ve oyuncu arayışlarını sürdüren Beşiktaş, transferde hız kesmiyor. Son olarak Guingamp forması giyen Pedro Rebocho'yu renklerine bağlayan siyah-beyazlılar, adı bir dönem Fenerbahçe ile de anılan yıldız futbolcuyu imza aşamasına getirdi. Beşiktaş son dakika transfer haberleri...
Giriş Tarihi: 14.08.2019 14:42 Güncelleme Tarihi: 14.08.2019 14:48
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