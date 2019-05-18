18 Mayıs 2019, Cumartesi

A SPOR GALERİ

Trabzonspor ve Beşiktaş'ın 11'i belli oldu

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Trabzonspor ile Beşiktaş karşı karşıya geliyor. İşte ilk 11'ler...

Giriş Tarihi: 18.05.2019 17:44 Güncelleme Tarihi: 18.05.2019 18:43
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  • 22
Beşiktaş'ın 11'i belli oldu
Beşiktaş'ın 11'i belli oldu

TRABZONSPOR

Uğurcan

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  • 22
Beşiktaş'ın 11'i belli oldu
Beşiktaş'ın 11'i belli oldu

Hüseyin

  • 3
  • 22
Beşiktaş'ın 11'i belli oldu
Beşiktaş'ın 11'i belli oldu

Pereira

  • 4
  • 22
Beşiktaş'ın 11'i belli oldu
Beşiktaş'ın 11'i belli oldu

Hosseini

  • 5
  • 22
Beşiktaş'ın 11'i belli oldu
Beşiktaş'ın 11'i belli oldu

Novak

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