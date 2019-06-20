Beşiktaş transfer bombasını patlattı! İşte bonservis bedeli

Şenol Güneş'ten boşalan teknik direktörlük görevine Abdullah Avcı'nın getirilmesiyle birlikte transfer çalışmalarına hız veren siyah-beyazlılarda sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sezon başında Torino'dan kiraladığı Adem Ljajic'i bonservisiyle birlikte kadrosuna katan ve Evkur Yeni Malatyaspor ile sözleşmesi sona eren Ertaç Özbir ile anlaşma sağlayan Kara Kartal, bir transferde daha mutlu sona ulaştı.

Giriş Tarihi: 20.06.2019 10:58 Güncelleme Tarihi: 20.06.2019 11:01 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





