20 Haziran 2019, Perşembe

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Beşiktaş transfer bombasını patlattı! İşte bonservis bedeli

Şenol Güneş'ten boşalan teknik direktörlük görevine Abdullah Avcı'nın getirilmesiyle birlikte transfer çalışmalarına hız veren siyah-beyazlılarda sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sezon başında Torino'dan kiraladığı Adem Ljajic'i bonservisiyle birlikte kadrosuna katan ve Evkur Yeni Malatyaspor ile sözleşmesi sona eren Ertaç Özbir ile anlaşma sağlayan Kara Kartal, bir transferde daha mutlu sona ulaştı.

Giriş Tarihi: 20.06.2019 10:58 Güncelleme Tarihi: 20.06.2019 11:01
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Beşiktaş transfer bombasını patlattı! İşte bonservis bedeli

Sezonu 3. sırada tamamlayan ve gelecek yıl zirveye oynayacak bir kadro kurmak isteyen Beşiktaş'ta transfer çalışmaları sürüyor.

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Beşiktaş transfer bombasını patlattı! İşte bonservis bedeli

Teknik direktör AbdullaH Avcı'nın raporu doğrultusunda ilerleyen siyah-beyazlılar, yaşadığı mali sıkıntılar nedeniyle transfer önceliği kiralık ve bonservisi elinde oyunculara verdi.

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Beşiktaş transfer bombasını patlattı! İşte bonservis bedeli

Transferlerini hızlı bir şekilde bitirerek yeni oyuncuların takıma bir an önce adapte olmasını isteyen Kara Kartal, şimdiden iki transferde mutlu sona ulaştı.

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Beşiktaş transfer bombasını patlattı! İşte bonservis bedeli

Beşiktaş, sezon başında Torino'dan kiralanan Adem Ljajic ve Evkur Yeni Malatyaspor forması giyen Ertaç Özbir'i kadrosuna kattı.

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Beşiktaş transfer bombasını patlattı! İşte bonservis bedeli

Siyah-beyazlıların bu iki transferi resmi olarak açıklaması bekleniyor.

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