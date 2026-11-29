Galatasaray'da Rafael Leao'nun son durumu belli oldu! İstanbul'a gelecek ve...
Galatasaray'da sakatlığı nedeniyle uzun bir süre formasından uzak kalacak olan Rafael Leao ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Portekizli futbolcunun o tarihte takıma katılmasının beklendiği ifade edildi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
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Trendyol Süper Lig'in 13'üncü haftası derbiye sahne olacak. Galatasaray, Beşiktaş deplasmanına konuk olacak.
Galatasaray, kazanarak şampiyonluk mücadelesinde kritik bir eşiği daha geçmek isterken Beşiktaş ise zirvedeki rakibini taraftarının da desteğiyle mağlup ederek şampiyonluk için iddiasını iyiden iyiye artırmak istiyor.
Öte yandan Galatasaray'da dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor.
Sarı-kırmızılıların yıldız isimlerinden Rafael Leao'nun sağlık durumu merak ediliyor.
27 yaşındaki futbolcu, Trendyol Süper Lig'in 11'inci haftasında Galatasaray'ın Amed SK ile oynadığı mücadelede sakatlanmış ve 50'nci dakikada yerini Deniz Gül'e bırakmıştı.
Amed SK mücadelesi sonrası Galatasaray resmi sosyal medya hesabından Rafael Leao'nun sağlık durumuna ilişkin yapılan açıklama şu şekildeydi:
"Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Amed S. F. ile oynadığımız karşılaşmada sakatlanarak oyundan çıkan futbolcumuz Rafael Leão'nun yapılan MR tetkiklerinde, sağ üst arka adale grubunda ileri derecede zorlanma ve kanama tespit edilmiş olup oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır."
Son olarak Rafael Leao hakkında dikkat çeken bir gelişme yaşandı.
SALI GÜNÜ GELİYOR
Sakatlığı nedeniyle formasından uzak kalan Rafael Leao, salı günü İstanbul'a gelecek ve tedavisine burada devam edecek.
Fotomaç'ta yer alan habere göre; Portekizli süper starın, iyileşme süreci iyi gitse de aralık ayının son çeyreğinde takıma katılması bekleniyor.
Transfermarkt verilerine göre Rafael Leao'nun güncel piyasa değeri 40 milyon Euro.
Leao'nun Galatasaray ile 2030 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
Portekizli futbolcu Galatasaray formasını şimdiye kadar 11 maçta giyerken 2 gol 1 asistlik katkı sağladı.