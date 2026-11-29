Galatasaray'da Rafael Leao'nun son durumu belli oldu! İstanbul'a gelecek ve...

Galatasaray'da sakatlığı nedeniyle uzun bir süre formasından uzak kalacak olan Rafael Leao ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Portekizli futbolcunun o tarihte takıma katılmasının beklendiği ifade edildi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)