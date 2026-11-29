Trendyol Süper Lig'in 13. haftasındaki derbide Galatasaray, 30 Kasım Pazartesi günü deplasmanda Beşiktaş ile kozlarını paylaşacak. Tüpraş Stadı'ndaki karşılaşma saat 21.00'de başlayacak. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasındaki derbide 30 Kasım Pazartesi günü Beşiktaş'a konuk olacak.

Tüpraş Stadı'ndaki karşılaşma saat 21.00'de başlayacak. Mücadeleyi hakem Oğuzhan Çakır yönetecek.

Sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig'de bu sezon 12 müsabakada 10 galibiyet, birer beraberlik ve yenilgi yaşadı. Geride kalan bölümde 31 puan toplayan Galatasaray haftaya lider girdi.

Ligdeki 12 maçta 8 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyeti bulunan siyah-beyazlı ekip ise topladığı 25 puanla 13. hafta öncesi üçüncü sırada yer aldı.

RAFAEL LEAO DERBİDE OLMAYACAK

Galatasaray'da Beşiktaş derbisinde Portekizli Rafael Leao görev alamayacak.

Süper Lig'in 11. haftasında Amed Sportif Faaliyetler ile oynanan karşılaşmada sakatlanarak oyundan çıkan ve sağ üst arka adale grubunda ileri derecede zorlanma ile kanama tespit edilen Rafael Leao, Beşiktaş derbisinde forma giyemeyecek.

Öte yandan sakatlıkları nedeniyle bir süre forma giyemeyen Nijeryalı Victor Osimhen ile Macar Roland Sallai'nin Beşiktaş karşısında geniş kadroda olması bekleniyor.

ÜÇ OYUNCU SARI KART SINIRINDA

Sarı-kırmızılı ekipte 3 futbolcu sarı kart sınırında bulunuyor.

Sezonun geride kalan bölümünde üçer sarı kartı bulunan Kolombiyalı Davinson Sanchez ve Roland Sallai, oynamaları ve sarı kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek.

Rafael Leao da üç sarı kartla sınırda yer alıyor.

OKAN BURUK, KULÜBEDE OLMAYACAK

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, kırmızı kart cezası nedeniyle Beşiktaş derbisinde kulübedeki yerini alamayacak.

Ligin 12. haftasında Samsunspor'u 2-1 yendikleri maçın sonunda ikinci sarı karttan kırmızı kart gören Buruk, cezası nedeniyle derbide kulübede olmayacak.

Ayrıca Okan Buruk, bu sezon ligin 6. haftasındaki Trabzonspor karşılaşmasında da kırmızı kartla cezalandırılmış ve 7. haftadaki Kasımpaşa maçında kulübede yer alamamıştı.

SON 8 RESMİ MAÇINI KAZANDI

Galatasaray, son 8 resmi karşılaşmasını galip tamamladı.

Resmi maçlardaki son yenilgisini UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında sahasında İspanya temsilcisi Barcelona karşısında yaşayan sarı-kırmızılı ekip, sonrasında Süper Lig'de 5, Avrupa'da ise 3 maçta puan kaybetmedi.

Galatasaray, bu süreçte Süper Lig'de Gençlerbirliği (1-0), Fenerbahçe (2-1), TÜMOSAN Konyaspor (4-0), Amed Sportif Faaliyetler (4-3) ve Samsunspor'u (2-1) mağlup etti. Sarı-kırmızılılar, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise Fransa'nın Lille (4-2), Almanya'nın Stuttgart (2-0) ve İngiltere'nin Aston Villa (1-0) ekiplerini yenmeyi başardı.

SON 5 MAÇIN ÜÇÜNDE GOL YEMEDİ

Galatasaray, çıktığı son 5 maçın 3'ünde kalesini gole kapadı.

Söz konusu dönemde Süper Lig'de TÜMOSAN Konyaspor'dan gol yemeyen sarı-kırmızılı ekip, Şampiyonlar Ligi'nde de Stuttgart ve Aston Villa'ya geçit vermedi.

BURUK, GÜNDÜZ KILIÇ'IN REKORUNA ORTAK OLABİLİR

Geçtiğimiz sezonlarda sarı-kırmızılılarla birçok başarıya imza atan Okan Buruk, Beşiktaş'a karşı kazanması halinde yeni bir rekora ortak olacak.

Buruk, siyah-beyazlıları mağlup etmesi halinde Beşiktaş'a karşı Süper Lig'deki 3. deplasman galibiyetini alacak. Tecrübeli çalıştırıcı böylece Galatasaray tarihinde Gündüz Kılıç ile beraber ligde Beşiktaş'ı dış sahada en fazla yenen teknik direktör olacak.

BURUK, BAŞKA BİR ALANDA GÜNDÜZ KILIÇ'I GEÇEBİLİR

Okan Buruk, Galatasaray tarihinde Gündüz Kılıç ile birlikte Beşiktaş'ı Süper Lig'de en fazla mağlup eden ikinci teknik adam konumunda bulunuyor.

Sarı-kırmızılıların başına geçtiğinden beri siyah-beyazlıları Süper Lig'de 5 kez mağlup eden Buruk, bu alanda Gündüz Kılıç (5) ile aynı sırayı paylaşıyor. Tecrübeli teknik adam, kazanması halinde Kılıç'ı geride bırakarak tek başına ikinci sırayı alacak.

Türk futbolunun efsanesi Fatih Terim ise 10 galibiyetle bu alanda zirvede yer alıyor.

LİGDE KAFA VURUŞLARINDAN EN ÇOK GOL BULAN EKİPLERDEN

Galatasaray, bu sezon Süper Lig'de en fazla kafa golü atan üç takımdan biri konumunda yer alıyor.

Sarı-kırmızılı ekip, ligde attığı 5 kafa golüyle bu alanda İstanbul Başakşehir ve Kasımpaşa ile zirveyi paylaşıyor. Galatasaray'da Victor Osimhen üç, Abdülkerim Bardakcı ile Barış Alper Yılmaz ise birer kafa golü kaydetti.

Ayrıca Beşiktaş, bu sezon ligde Arca Çorum FK'nin (6) ardından 5 golle en fazla kafa golü yiyen ikinci ekip konumunda bulunuyor.

SON 5 DERBİDE 4 KIRMIZI GÖRDÜ

Galatasaray, Beşiktaş'a karşı 4'ü lig ve biri TFF Süper Kupa'da olmak üzere çıktığı 5 maçta 4 kırmızı kart gördü.

TFF Süper Kupa'da 3 Ağustos 2024 tarihinde oynanan müsabakayla başlayan süreçte sarı-kırmızılı oyunculardan Danimarkalı Victor Nelsson, Polonyalı Przemyslaw Frankowski, Davinson Sanchez ve Alman Leroy Sane, Beşiktaş derbilerinde kırmızı kartla cezalandırıldılar.