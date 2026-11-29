Okan Buruk'un Beşiktaş planı netleşti! Barış Alper ve Sane...
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Beşiktaş derbisi öncesinde taktik planını belirledi. Siyah-beyazlıların mağlubiyet yaşadığı maçları analiz eden deneyimli çalıştırıcı, Dolmabahçe'de sonuca gitme planını kesinleştirdi. İşte detaylar...
Süper Lig'in 13'üncü haftasında Beşiktaş'la deplasmanda karşılaşacak olan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, ezeli rakibini imha edecek planı hazırladı.
Siyah-beyazlıların bu sezon mağlup olduğu maçları en ince ayrıntısına kadar inceleyen tecrübeli çalıştırıcı, buna yönelik çalışmalarını yaptı ve Dolmabahçe'deki derbide topu rakibine bırakma kararı aldı.