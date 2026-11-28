Galatasaray'da Beşiktaş maçı hazırlıkları
Galatasaray, Beşiktaş derbisi öncesinde hazırlıklarını Okan Buruk yönetiminde sürdürdü. Sarı-kırmızılı ekip, 29 Kasım Pazar günü gerçekleştireceği son antrenmanla 30 Kasım'daki kritik mücadele öncesi çalışmalarını tamamlayacak.
Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında 30 Kasım Pazartesi günü Beşiktaş ile deplasmanda karşılaşacak Galatasaray, hazırlıklarını sürdürdü.
Kulübün açıklamasına göre Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde, teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki idmanda futbolcular, üç grup halinde 6'ya 2 pas çalışmasının ardından taktik çalıştı.
Galatasaray 29 Kasım Pazar günü yapılacak idmanla maçın hazırlıklarını tamamlayacak.