Galatasaray Çağdaş Faktoring, kadınlar basketbol derbisinde Fenerbahçe Tarfin'i 73-69 mağlup ederek ligde 8'de 8 yaptı. Namağlup liderliğini sürdüren sarı-kırmızılılar, ezeli rakibine sezonun ikinci yenilgisini yaşattı.

Türkiye Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 9. haftasında Galatasaray Çağdaş Faktoring ile Fenerbahçe Tarfin karşı karşıya geldi. Büyük çekişmeye sahne olan derbide sarı-kırmızılı ekip, rakibini 73-69 mağlup ederek önemli bir galibiyete imza attı.

Karşılaşmaya etkili başlayan Galatasaray Çağdaş Faktoring, ilk periyodu 17-15 önde tamamladı. İkinci çeyrekte de üstünlüğünü sürdüren ev sahibi ekip, devre arasına 41-35 önde girdi.

FENERBAHÇE FARKI KAPATMAYA ÇALIŞTI



Üçüncü periyotta toparlanan Fenerbahçe Tarfin, bu bölümü 20-18 önde tamamlayarak farkı 4 sayıya indirdi. Ancak Galatasaray, son çeyreğe 59-55 üstünlükle girmeyi başardı.

Final periyodunda skor avantajını koruyan sarı-kırmızılılar, parkeden 73-69 galip ayrıldı.

GALATASARAY 8'DE 8 YAPTI



Bu sonuçla ligdeki namağlup serisini sürdüren Galatasaray Çağdaş Faktoring, üst üste 8. galibiyetini elde etti. Sarı-kırmızılı ekip, 16 puanla liderlik koltuğundaki yerini korudu.

FENERBAHÇE İKİNCİ KEZ KAYBETTİ



Galatasaray karşısında mağlubiyet yaşayan Fenerbahçe Tarfin ise ligdeki ikinci yenilgisini aldı. Sarı-lacivertliler, 6 galibiyet ve 2 mağlubiyet sonucunda topladığı 14 puanla ikinci sırada yer aldı.



MAÇIN KÜNYESİ

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Aydın Karaçam, Abdullah Koputan, İsmail Bayram

Galatasaray Çağdaş Faktoring: Sevgi Uzun 3, Derin Erdoğan 8, Salaün 17, Juhasz 14, Kuier 20, Howard 6, Gökşen Fitik 3, Elif Bayram 2, Fauthoux

Fenerbahçe Tarfin: Juskaite 6, Alperi Onar 12, Meesseman 11, Allemand 3, Holingsvorth 9, Manolya Kurtulmuş 2, Geiselsoder 3, Selen Baş 2, Lacan 21 Zeynep Şevval Gül

1. Periyot: 17-15

Devre: 41-35

3. Periyot: 59-55