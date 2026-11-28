GALATASARAY HABERİ: Okan Buruk'tan sağ bek kararı! Beşiktaş derbisinde o ismi oynatacak
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasındaki derbide Beşiktaş'a konuk olacak. Teknik Direktör Okan Buruk'un kritik maçta sahaya sürmeyi planladığı ilk 11 ortaya çıkmaya başladı. Bu doğrultuda Cimbom'da sağ bek bölgesinde o ismin forma giyeceği öğrenildi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
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Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Beşiktaş ile Galatasaray dev derbide kozlarını paylaşacak.